Los embalses del Segura ganan 8hm3 hasta los 631, el 55,4 % de su capacidad

La reserva hídrica ha aumentado durante la última semana hasta el 83,5 % de su capacidad con un total de 46,821 hectómetros cúbicos (hm³) y se mantiene en niveles de récord, según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que detalla que son 8 más en la cuenca del Segura, que alberga 631, el 55,4 %.

Durante los últimos días, los embalses españoles suman un 0,2 % y 132 hm³ más de agua que la semana anterior y ello a pesar de que, según recuerda el MITECO, las precipitaciones han sido "muy escasas"; de hecho, la máxima se produjo en Bilbao con apenas 20,9 litros por metro cuadrado.

Hasta 13 de las 16 cuencas analizadas se encuentran por encima del 80 % de su capacidad, encabezadas por las de País Vasco (al 100 %), Cantábrico oriental (94,52 %), Guadalete-Barbate (90,7 %) y Cataluña (90 %).

Las que menos agua contienen poseen niveles muy superiores en comparación con años pasados: son la Mediterránea Andaluza (un 76,1 %), Júcar (67,8 %) y Segura (55 %).

Las cuencas que más han crecido a lo largo de la última semana han sido las de Miño-Sil (que aumentó un 2,1 %), Cantábrico oriental (1,3 %) y Cantábrico occidental (1%), mientras que otra media docena repitieron el mismo dato de la semana pasada: País Vasco; Tajo; Guadiana; Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate y Cataluña.

Sólo descendieron en su caudal las de Galicia Costa (un 0,3 % menos) y Mediterránea Andaluza (un 0,2 % menos).

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Las cuencas acumulan actualmente 5.474 hectómetros cúbicos más que hace un año (41.347 hm³) y 12.616 más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (34.205 hm³).