El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto

Rafael Rubio, mecánico tornero que trabajó reparando trenes del metro de Barcelona durante 44 años, sufre una incapacidad permanente total por haber estado expuesto al amianto en su plaza de trabajo. Así lo ha determinado la justicia en dos sentencias con idéntica conclusión que ahora son firmes tras el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo. El alto organismo ha inadmitido el recurso de casación contra un fallo precedente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) con el que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) discutía el diagnóstico y el origen de las afecciones del trabajador jubilado, de 71 años y afectado por asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar. No cabe recurso contra la resolución del Supremo y, de ese modo, Rubio es ya sin discusión el primer exempleado aún vivo del suburbano barcelonés al que se le reconoce una enfermedad laboral contraída por respirar el polvo nocivo de la sustancia en el taller de la Vilapicina, perteneciente a la red de transporte público.

El Col·lectiu Ronda, que representa al exmecánico y otros empleados que denuncian que estuvieron expuestos al amianto, ha remarcado la “trascendencia jurídica” del fallo este martes, por ser pionero. “Se trata del primer caso que ha resuelto el TSJC en referencia a un trabajador que todavía está vivo e inició el procedimiento de reclamación judicial mientras todavía prestaba servicios” en el metro, ha destacado la cooperativa de abogados. El TSJC ya dio por acreditado que otro exoperario del metro murió a causa de un cáncer de pleura que incubó por haber inhalado fibras de amianto en su puesto.

El Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión y ha desestimado la apelación de TMB en base a un informe de la Fiscalía. La empresa replicaba que el veredicto del TSJC sobre el exmecánico difería con una sentencia dictada en 2007, referida a un trabajador de una fábrica de Uralita. En ese caso, estaba diagnosticado de asbestosis con alteración ventilatoria moderada y sin que le impidiera el desempeño de sus labores. El Ministerio Público desecha la comparación, al sostener que las dolencias y las limitaciones de ambos operarios “son distintas”. TMB ha expresado que respeta la decisión judicial.

Exposición "crónica"

La sentencia del TSJC advirtió de la “exposición crónica, intensa y constante” al amianto en el puesto que Rubio ocupó durante más de cuatro décadas en uno de los talleres del metro. La resolución reparaba en que los convoyes estaban equipados con piezas que contenían el material peligroso. “Durante años, ha estado presente en parte de los convoyes, ya sea en los motores o las zapatas de freno, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto al ambiente, especialmente en los túneles”, apuntó el TSJC.

El abogado Àlex Tisminetzky y el extrabajador del metro Rafael Rubio, en una rueda de prensa en 2024. / JORDI OTIX

TMB retiró de circulación el último tren con compuestos fabricados con el mineral tóxico en octubre de 2024. En las ocasiones en que ha comparecido en ruedas de prensa, Rubio también ha explicado que la presencia del amianto era generalizada y que nunca se le advirtió de la peligrosidad de las piezas que manipulaba. También ha atestiguado que no se tomaban medidas de seguridad para proteger a la plantilla.

La resolución del Supremo llega justo antes de un nuevo juicio en que Rubio se enfrenta a TMB. El mecánico acusa a la compañía de daños y perjuicios por las enfermedades ocasionadas por la inhaliación de polvo de asbesto. El exoperario reclama una indemnización de 180.000 euros por daños económicos, físicos y morales en la vista, que comienza este miércoles. El Col·lectiu Ronda señala que es la primera demanda que exige a la compañía pública una “justa reparación de los perjuicios provocados por la presencia de amianto en comboyes e instalaciones” en el metro de Barcelona.

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El abogado de Rubio, Àlex Tisminetzky, acusa a TMB de negar sistemáticamente que sus trabajadores han estado expuestos al amianto. Añade que las causas judiciales por empleados del metro afectados por la sustancia son un goteo constante. “Tendremos muchos más en el futuro, porque las patologías causadas por el amianto tienen periodos de latencia muy largos y se pueden manifestar transcurridos incluso 40 años desde la exposición”, ha recordado. A su vez, CGT -el sindicato al que Rubio está afiliado- ha remarcado que el proceso de desamiantado en instalaciones del suburbano no ha concluido y se ha quejado de que “no se está llevando a cabo el proceso especial de vigilancia de la salud, con revisiones médicas a todo el personal y no solo en los talleres mecánicos”.