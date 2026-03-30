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Acuerdo histórico entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal

Lunes Santo para plasmar un acuerdo que abre una puerta a la reparación a quienes las tenían ya todas cerradas porque su caso ha prescrito o el acusado ha fallecido. Un proceso voluntario en el que las víctimas podrán hacer su solicitud ante el Ministerio de Justicia a partir del 15 de abril, aunque es la Iglesia quien asume las indemnizaciones que se establecerán de manera individual. Porque el proceso pretende ir más allá de la reparación económica, aunque las víctimas creen que no se consigue esa reparación integral. Miguel sufrió abusos sexuales por parte de un monje del Monasterio de Montserrat, pero la abadía se niega a pagarle. La Iglesia tendrá que acatar en última instancia lo que decida el Defensor del Pueblo. Más información