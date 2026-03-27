¿Hasta cuándo habrá cambio de hora? El domingo llega el horario de verano, un movimiento ya reglado hasta 2031

El horario de verano comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 02.00 horas los relojes se adelanten a las 03.00, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea acaba de renovar automáticamente hasta 2031.

Esto no impide que un acuerdo comunitario pueda alterar este calendario, pero, a la espera de futuras decisiones, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fija las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia.

"El 2026 justo era una buena fecha (para revisarlo) porque se termina el actual periodo de 5 años. Aún así, esta renovación automática no implica que, si hay una decisión europea para terminar con el cambio de hora, se pueda luego revocar", ha explicado a EFE la subdirectora de la organización Time Use Initiative (TUI), Ariadna Güell.

El horario de verano es una práctica heredada de la crisis del petróleo de los años 70, encaminada a ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar.

TUI y la Alianza Internacional por el Horario Natural (IANT) mantienen abierta una iniciativa ciudadana europea para poner fin al cambio de hora que proclama "¡Ya basta! ¡Queremos recuperar nuestro horario natural, basado en nuestro huso horario geográfico!".

El Parlamento Europeo votó en 2019 a favor de acabar con el cambio estacional. Pero "no hay consenso en el Consejo de la UE para eliminar el cambio horario, pese a que la ciudadanía lo reclama y el consenso científico es claro: el coste es elevado para la salud, el descanso y el bienestar general", admite Güell.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que eliminar el cambio de hora "todavía es posible" y pretende presentar este año un estudio sobre la cuestión.

"La presidencia chipriota del Consejo de la UE ha afirmado que retomará este debate si se publica dicho informe", apunta Güell.

El Gobierno español es partidario de acabar con el cambio de hora estacional. El presidente Pedro Sánchez dijo en octubre, cuando se pasó al horario de invierno, que no le veía sentido y que la ciencia dice "que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos".

También la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera consideró entonces que era "el momento adecuado" para plantear el fin del cambio horario en la UE.

"Las premisas de consumo de energía y parámetros horarios de la crisis energética de los años 70 hoy no son las mismas", dijo.

A mediados de abril Time Use Initiative lanzará una campaña europea bajo el lema #MyTimeMatters (mi tiempo importa), que incluirá el cambio de hora entre los desajustes horarios que afectan a la vida cotidiana.

Anochecerá más tarde

Pero, por el momento, lo que los ciudadanos percibirán desde el domingo es que amanecerá y anochecerá más tarde, al haber adelantado una hora los relojes. Si mantienen sus horarios habituales, el sábado dormirán una hora menos.

Desde el equinoccio de primavera (20 de marzo), cuando las horas de luz y oscuridad fueron las mismas, la duración de los días va en aumento y llegará a su máximo el 21 de junio, fecha del solsticio de verano. Esa jornada tendrá 15 horas y 4 minutos de luz.

El cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por la fatiga y la falta de concentración. Los expertos recomiendan ajustar los horarios de sueño y de comidas unos días antes, sobre todo en grupos sensibles como niños y ancianos. Se desaconsejan, en cambio, los ansiolíticos.

Todos los dispositivos con conexión a internet se sincronizarán automáticamente a las dos de la madrugada con el nuevo horario, lo que prácticamente acaba con la vieja costumbre de dedicar la mañana de domingo a cambiar la hora de los relojes.

Los relojes de pared o de pulsera convencionales, los que llevan los electrodomésticos y los del coche sin conexión tendrán que adelantarse manualmente.

Noticias relacionadas

El nuevo horario permanecerá vigente hasta el domingo 25 de octubre.