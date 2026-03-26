Los nietos de Trinidad Garrigues, fusilada por defenderse de un guardia, pedirán la prueba de ADN para recuperar sus restos de la fosa común

La familia de la vecina de Torrent fusilada en agosto de 1939 por haberse defendido del guardia de la prisión que le había pegado con su fusil se hará pruebas de ADN para poder recuperar los restos de su abuela, que podrían haber sido exhumados ya de la fosa de Paterna en la que ha estado 87 años. Tal y como contó ayer este periódico, Trinidad Garrigues Ortí era una ama de casa de 35 años casada y con dos hijos fue fusilada el 17 de agosto en el paredón de Paterna junto a 13 personas más, todas ellas hombres. Su delito: haber abofeteado al centinela de la cárcel, situada en la conocida Torre de la ciudad, cuando fue a visitar a su marido, preso en la misma por motivos políticos junto con los dos hermanos de ella.

Según explica la familia de Trinidad de fuentes orales del entorno de la familia, en algún momento en una de esas visitas se produjo un enfrentamiento porque los guardias revisaban todos los días la cesta de comida que le llevaba a su marido e, incluso, se quedaban con los mejores alimentos. Todo ello, en una época de posguerra de una grandísima hambruna y necesidad. Sea cual fuere el motivo del enfrentamiento, el militar golpeó a Trinidad con un fusil y ella se defendió propinándole un bofetón. Dicen quienes conocen la historia (que son pocos por el miedo y el tiempo transcurridos) que quizás Trinidad estaba embarazada, temió por su bebé y por eso se revolvió. Sea como fuere, ese gesto la llevó ante un tribunal y a un juicio sumarísimo que, sin clemencia alguna, la condenó a muerte pese a no tener ningún delito de sangre ni antecedentes políticos.

Desde ese 17 de agosto, los restos de Trinidad han permanecido en una fosa común desconocida en el cementerio de Paterna. Del listado de personas que también fueron fusiladas ese día solo se ha podido recuperar e identificar los restos de uno de ellos, tras ser localizado en el entorno de la fosa 101. Los familiares de Trinidad, en concreto sus nietos Gaspar Mateu Escorihuela y Trinidad Mateu Escorihuela, han manifestado ya su voluntad de hacerse las pruebas de ADN para poder identificar los restos de su abuela, recuperarlos y darles una sepultura digna. De hecho, han remitido ya un correo a la Generalitat con el objetivo de poder iniciar los trámites cuanto antes posible.

"Yo me haré las pruebas de ADN" , explica Gaspar, "y cuando tengamos los resultados pediremos permiso a la familia porque hay una lápida en el cementerio de Torrent con su nombre y el de mi abuelo, Francisco Escrihuela Llorca, natural de Massalvés, aunque a mi hermana y a mí también nos gustaría que estuviera con nuestra madre, su hija. Por eso lo hablaremos con la familia y ya decidiremos qué hacer".

Lápida de Trinidad, su marido y su hijo, en el cementerio de Torrent, pero sin los restos de ella. / Un Torrent de Dones

Toda esta historia ha salido a la luz gracias al trabajo de investigación de la asociación local Un Torrent de Dones, una entidad local feminista que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres torrentinas en todos los ámbitos, tambien en el de la memoria histórica. Este intenso trabajo de investigacion por parte de sus integrantes, todas ellas mujeres, ha permitido sacar a la luz una de las invisibilizaciones más crueles: las de las mujeres represaliadas.

“Ha sido una investigación sin descanso que todavía continúa abierta para sacar del olvido a esta mujer torrentina a la que la dictadura segó la vida de una manera totalmente injusta. Una mujer a la que la historia ha silenciado y que merece ser rescatada del ostracismo y reconocida”, defiende la presidenta de Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.

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Un homenaje en Torrent

Un Torrent de Dones homenajeará a Trinidad Garrigues Ortí el día 17 de abril en el Museu de l'Horta Sud, en un acto abierto a la ciudadanía que dará comienzo a las 19.30 horas y en el cual se contará con la actuación del Cor.Dona.Veu, además de tener la presencia de representantes de la tercera y cuarta generación de la familia. En el transcurso del reconocimiento, se darán a conocer todos los detalles de la vida y los documentos que se han localizado.