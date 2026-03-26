Javier Moll recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un "homenaje" a un "periodismo que sirve a la sociedad desde lo cercano, que es lo esencial"

Javier Moll de Miguel, presidente y fundador del grupo Prensa Ibérica, ha recibido la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un “homenaje compartido” con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA, con los profesionales que “dan vida a este periódico con alma y acento asturianos” y también como un reconocimiento a un periodismo “libre, independiente, cercano y siempre al servicio de esta tierra a la que tanto queremos”. Un periodismo, además, apegado a lo local, a lo más cercano al lector. “Porque, y esta es una frase que cito muchas veces, lo cercano no es lo pequeño. Es lo esencial”.

En un acto celebrado a partir de las 13 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Oviedo, y con una nutrida presencia de destacados representantes de todos los ámbitos de la sociedad asturiana, Javier Moll recibió la Medalla de Oro de manos del presidente cameral, Carlos Paniceres. Moll, en un discurso muy cercano a sus experiencias personales, hizo profesión de fe del amor que tanto él como su esposa, Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, sienten hacia Asturias, la región donde en 1984 comenzaron su andadura empresarial con la adquisición de LA NUEVA ESPAÑA, que hoy está integrado en un robusto grupo de medios de ámbito nacional. “Arantza y yo sentimos por Asturias algo que va mucho más allá de lo profesional. Aquí encontramos una manera de entender la vida, cercana, honesta y profundamente humana. Asturias no es solo un lugar en nuestro recorrido editorial, es una tierra que queremos, que admiramos y a la que nos sentimos íntimamente unidos desde hace 42 años. Creo que hoy es un buen día, adecuado para reconocer y agradecer por parte de Arantza y por mi parte todo lo que le debemos a Asturias. Le debemos muchísimo, en el terreno personal y en el terreno profesional".

Un periódico de mirada autonómica y ojo muy local

Javier Moll repasó algunas de sus vivencias relacionadas con Asturias desde la adquisición de LA NUEVA ESPAÑA y resaltó el empeño que, desde el primer momento, tanto él como su esposa, tuvieron en convertir a este periódico en un diario de ámbito e influencia regional, más allá de los supuestos límites impuestos por los localismos. “Y hoy podemos decir que LA NUEVA ESPAÑA es el periódico de Asturias”. Una visión global que se combina, incidió el presidente de Prensa Ibérica, con la atención a lo local, incluso a lo “hiperlocal” y que se materializa en las 5 ediciones en papel y digital que tiene el periódico y en las 12 ediciones nativas digitales, que se focalizan en concejos o barrios concretos.

En esa defensa de la información loca, Moll indicó que "lo cercano no es lo pequeño, es lo esencial. Ese es nuestro objetivo: dar a nuestros lectores. de papel y de digital. lo esencial. Lo que realmente es importante. Y no es igual para todos. Eso nos lo permite la tecnología actual". En ese sentido aludió al proyecto "Cerca" de Prensa Ibérica. "Si ustedes van ahora al buscador de cualquier periódico de Prensa Ibérica verán que hay una pestaña que se llama 'Cerca'. En esa pestaña verán que les salen todos los pueblos cuya información cubre Prensa Ibérica a lo largo y a lo ancho de España. Con información diferencial para cada uno de ellos. Eso es en lo que estamos, en lo que hemos convertido Prensa Ibérica a lo largo de los años. Por eso, si tú haces un buen periodismo, te pones en la piel de los ciudadanos a los que quieres servir y les das la información que ellos necesitan, te aceptan".

"Mi socia desde el primer momento"

En su discurso, Moll dedicó una sentida -y muy aplaudida mención- a la importancia que su esposa, Arantza Sarasola ha tenido a lo largo de estas décadas en su proyecto empresarial. "Arantza y yo nos casamos en 1971. O sea, que llevamos unos poquitos años juntos, estamos ya consolidando nuestra relación", brometó. "Este año estamos en nuestras 'bodas de esmeralda,' leí que ahora llaman así a los 55 años de matrimonio. Arantza es mi es su esposa pero también es mi socia desde el primer minuto y es la que toma las decisiones conmigo desde el primer minuto. Eso que quede claro", sentenció. "Arantza participado en todas las decisiones importantes. A diario reunimos nuestra junta universal de accionistas con mucha facilidad", bromeó. A ella atribuyó la comprensión profunda y práctica de la importancia que tiene “el ser de pueblo” en el despliegue de una oferta informativa sustentada en el periodismo local y de cercanía.

Una escuela de periodismo

Moll también reconoció el papel de LA NUEVA ESPAÑA “como escuela de periodismo” que ha formado a "generaciones de periodistas". En esa labor quiso reconocer públicamente el "papel sobresaliente" de algunas personas. En primer lugar mencionó "el papel de José Manuel Vaquero, cuyo talento, visión y compromiso, ha dejado una huella imborrable en esta casa y en el periodismo español. Y asimismo, también sus sucesores (en la dirección del periódico): Melchor Fernández, Isidoro Nicieza, Ángeles Rivero, Gonzalo M. Peón y el actual director, Eloy Méndez. Pero no quiero olvidar tampoco a Ceferino de Blas y de Julio Puente. Todos han seguido la estela que inició Vaquero. Sin ellos, yo no estaría aquí dirigiéndoles la palabra". Tampoco quiso olvidarse del periodista asutriano, ya fallecido, Guillermo García Alcalde. "Fue director, director general y consejero delegado, un intelectual de primera, una persona extraordinaria que me enseñó mucho, casi tanto como José Manuel Vaquero. Ambos han sido mis maestros en el buen periodismo".

No sé ciñó solo, en este capítulo de agradecimientos, al ámbito periodístico. "No que me quiero olvidar tampoco de personas de la administración que han proyectado su papel, no solamente en Asturias, sino en todo el grupo Prensa Ibérica, como José Luis Rodríguez Artime, César García, Eduardo Suárez y Marcos Alonso, el actual gerente de LA NUEVA ESPAÑA".

Moll subrató que LA NUEVA ESPAÑA "ha tenido un papel protagonista y lo sigue teniendo en el devenir diario de Prensa Ibérica. Por lo tanto, todos ellos, junto a las redacciones que estuvieron y que ahora están a sus órdenes, son los que hoy reciben conmigo y con Arantza la Medalla de Oro. Porque son los verdaderos artífices del éxito de LA NUEVA ESPAÑA y del grupo Prensa Ibérica también en muy buena medida".

Pablo Junceda, que glosó la figura de Javier Moll en la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo. / Miki López

Las Asturias que laten por todo el mundo

En los compases finales de su intervención, Moll se refirió también a uno de los últimos proyectos estructurales de LA NUEVA ESPAÑA, el canal "Asturias Exterior", nacido para atender a toda la diáspora asturiana, allá donde se encuentre. "Uno es asturianos siempre y las 24 horas del día, allí donde esté. Por eso la información del canal 'Asturias Exterior' de LA NUEVA ESPAÑA es muy bien recibida. Porque hay Asturianos que están viviendo en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Cuba, en Venezuela, etc, y demandan esa información. No se quieren desvincular. Su fidelidad nos recuerda que hay unas Asturias que laten en todo el mundo. Nosotros pretendemos que ese lazo se alimente a través de nuestra cabecera.

Pablo Junceda, encargado de glosarle

La intervención de Javier Moll estuvo precedida por la de Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell, quien trazó un perfil del homenajeado. Con su intervención resaltó que la vertebración de España a través del fomento de la prensa regional ha sido el gran proyecto vital y empresarial de Javier Moll, a quien definió como "un defensor de la verdad como espacio común y vertebrado en el que cabemos todos".

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Junceda incidió en la preocupación de Javier Moll por convertir a su grupo de medios en “un espejo fiel y riguroso de esa España que se afana por abrir espacios de diálogo en un contexto que a veces lo dificulta en exceso”. Al término de su intervención, Junceda felicitó al matrimonio Moll Sarasola “por ser un espejo fiel que cada mañana nos vertebra a todos”.