No hay fronteras para la gestión del agua

El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad constituye el primer peldaño de la salud y el progreso. En pleno siglo XXI, la tecnología y la experiencia de las empresas gestoras deben asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, reciba un servicio de la misma calidad.

Para Aqualia, la entrada en nuevos mercados no solo implica el despliegue de redes e infraestructuras, si no el compromiso de extender este "hilo azul" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Actualmente, esta responsabilidad alcanza a 44,9 millones de ciudadanos en 19 países de cuatro continentes.

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua genera un efecto de transferencia de conocimiento. Al implantar modelos avanzados de la mano de equipos expertos, los operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. La tecnología y la digitalización funcionan como palancas para el progreso de los territorios.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable y 1.550 millones de m³ de agua residual depurada apta para ser devuelta a la naturaleza. En términos energéticos, el 44,76% de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, avanzando en su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión hídrica se apoya de forma decisiva en la innovación. En 2025, la empresa invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, sumando casi 50 millones en el último trienio. Esta apuesta permite integrar tecnologías avanzadas a través del ecosistema Aqualia Live. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana.

El impacto en el usuario es directo: ya operan más de 855.000 contadores inteligentes, lo que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la telelectura en España se ha triplicado en cuatro años, cubriendo el 43% del parque de contadores. Esta evolución tecnológica ha permitido que el Agua No Registrada (ANR) caiga a un mínimo histórico del 19%, una cifra relevante en la lucha contra las pérdidas en las redes.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

No obstante, DAQUAS estima que el sector en España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales. El informe advierte que el ritmo actual de renovación de infraestructuras (0,2%) es insuficiente, situándose lejos del 2% necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

Garantía global con impacto local

Aqualia aplica estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en sus zonas de operación. Esto se refleja en la ampliación de sus certificaciones ISO en calidad y medio ambiente. Mientras que en Francia y México se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en contratos clave. Por su parte, en Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim ha obtenido la acreditación ISO 17025, y los clústeres Norte y Sur han blindado sus sistemas de gestión.

Con una estructura de más de 14.200 profesionales, la compañía trabaja para que el agua sea un derecho igualitario. Este impacto trasciende a menudo la gestión técnica: en Colombia, se han impulsado más de 100 acciones sociales; en Georgia, se asegura el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; y en República Checa, El programa "Remando juntos" ha financiado 170 proyectos locales propuestos por los empleados. Asimismo, los mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales, benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

La gestión eficiente del agua es una condición indispensable para el desarrollo humano. La colaboración público-privada vincula a Aqualia con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, unido al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, sitúa a la compañía en el centro de un marco de colaboración multisectorial.

El objetivo final es transformar los desafíos en bienestar y oportunidades de crecimiento. Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual, consolidando el agua como un derecho universal que une e impulsa a toda la sociedad por igual.

Gestión hídrica volcada en el territorio

En la Región de Murcia, un territorio marcado por un exigente déficit hídrico, la gestión integral del agua requiere experiencia, soluciones tecnológicas y una inversión constante para garantizar la sostenibilidad.

La Cuenca del Segura, con una población cercana a los 2 millones de habitantes, requiere más de 5.400 millones de euros de inversión para reforzar su resiliencia frente a sequías e inundaciones, de los cuales 2.202 millones deben destinarse prioritariamente a infraestructuras del ciclo urbano, según recoge el informe ‘Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España’, elaborado por Typsa y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan).

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

La gestión del ciclo integral del agua por parte de Aqualia, que presta servicio a más de 300.000 murcianos en 15 municipios, aplica tecnología de vanguardia para asegurar que el agua siga siendo el motor del progreso.

Este compromiso se traduce en planes estratégicos como el de Mazarrón, donde se ejecuta un Plan de Inversiones de Abastecimiento y Alcantarillado superior a los 14 millones de euros para renovar tramos urgentes y mejorar el rendimiento hidráulico en un municipio que cuadruplica su población en verano. Para mitigar el riesgo de inundaciones y mejorar la eficiencia, la empresa y las administraciones locales impulsan obras clave.

En San Pedro del Pinatar, destacan el nuevo Colector de Entrada a la EDAR, con capacidad para 2,8 m3 por segundo, y la EBAR Lo Pagán, preparada para asumir episodios de lluvia con un periodo de retorno de 10 años.

Asimismo, en Los Alcázares, Aqualia ha acometido una obra prioritaria para desviar la red de alcantarillado de la EBAR de Pescadería hacia uno de los vasos del tanque de tormentas de la rambla. Con una inversión inicial de 840.000 euros, la actuación multiplica por más de dos la capacidad de almacenamiento en episodios de lluvia y reduce significativamente los vertidos puntuales al cauce público. La actuación forma parte de un Plan de Inversiones de 4,2 millones de euros. Otro aspecto esencial es el cuidado de la calidad del agua, ya que la prioridad es que llegue a los grifos en perfectas condiciones sanitarias. Para ello, la entidad realiza permanentes análisis de control que miden parámetros microbiológicos y físico-químicos. Solo en Caravaca de la Cruz y sus pedanías se realizaron hasta 12.501 análisis en el último año, consolidando la seguridad hídrica en toda la región.