Luis Arias, especialista en retina: "Los nuevos fármacos para la degeneración macular permiten controlar más la visión y son más duraderos"

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) se reúne desde este viernes, y hasta mañana sábado, en su congreso anual en Madrid. Dos jornadas en las que se abordan los últimos avances tecnológicos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las principales enfermedades de la retina, como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), que padecen más de 800.000 españoles y es la principal causa de ceguera en mayores, explica a EL PERIÓDICO el vicepresidente de la sociedad, el doctor Luis Arias Barquet.

¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes si se habla de la retina?. En retina, podemos dividir al paciente en patologías de tratamiento más médico y más quirúrgico. En el médico, sin duda, la DMAE es la número uno. Afortunadamente, vivimos más años, pero también aparecen más formas degenerativas como esta. Tanto la incidencia como la prevalencia están aumentando mucho. Y más que van a crecer con el aumento de la esperanza de vida. Cada vez tenemos más pacientes. Es importante poder tener un tratamiento esperanzador para mejorar su visión y, como mínimo, estabilizarla.

¿Cuáles son las novedades si se habla de fármacos? Actualmente, disponemos de fármacos más eficaces y que permiten controlar mejor la visión del paciente, sobre todo en la variante exudativa (húmeda) de la enfermedad, la más agresiva. También para controlar el intervalo de tratamientos, porque son más duraderos. Ahora se trata con inyecciones intraoculares directas y eso supone una gran ventaja, tanto para el paciente como para el sistema sanitario.

¿Están ya financiados por la sanidad pública? En la mayoría de hospitales, también públicos, están disponibles. Tenemos un sistema público de mucha calidad en España.

¿Qué suponen las terapias génicas en el nuevo arsenal terapéutico? Es también la gran esperanza para el tratamiento de la DMAE. Es que la propia célula de la retina sea capaz de sintetizar el fármaco que nosotros habitualmente administramos mediante la inyección con la inserción de un gen dentro. Lo que hace es que la célula sea autosuficiente y producir el fármaco de forma ya automática. Es muy interesante. Todavía está en fase de experimentación, de ensayo clínico, pero los resultados son bastante prometedores. Y puede ser una vía de tratamiento también muy novedosa en el futuro.

¿Qué otras enfermedades de la retina son destacadas? La segunda enfermedad más importante a nivel de retina médica es el edema macular diabético, que también se trata con fármacos intraoculares. Vamos a explicar en este congreso los resultados más novedosos en cuanto a la eficacia y seguridad de tratamientos. También trataremos sobre los avances en cuanto al diagnóstico-quirúrgico del desprendimiento de la retina.

La IA ya está cambiando nuestra especialidad. Sobre todo a nivel del diagnóstico en patologías muy prevalentes como la retinopatía diabética

¿Qué ha supuesto la aplicación de la inteligencia artificial en Oftalmología? Hay pocos especialistas en España y hay que optimizar los resultados. Somos unos 4.000 oftalmólogos y en torno a 1.000, se dedican a la retina. Realmente la IA ya está cambiando nuestra especialidad. Sobre todo a nivel del diagnóstico. Por ejemplo, en una patología muy prevalente como la retinopatía diabética, el paciente tiene que hacerse un examen de fondo de ojo de forma periódica. Para examinar si realmente su retina está afectada o no. Esto, hasta ahora, lo hacía un médico. El paciente se hace una serie de fotografías de fondo de ojo y un médico evalúa si es normal o no. Hoy puede hacerse con un sistema de inteligencia artificial, con tanta precisión o más, con lo cual no sacrificamos una eficacia diagnóstica. Y sí que permitimos que el profesional, que está invirtiendo su tiempo en ver fotografías, pueda dedicarse a otra cosa. Esto es una realidad ya en la mayoría de las comunidades autónomas. Se está aplicando con mucho éxito.

Otro aspecto que les preocupa es la saturación, y las listas de espera, en Oftalmología.

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Cada año, Oftalmología es una de las especialidades que coge los primeros números en el MIR, porque es médico-quirúrgica y a los facultativos les suele gustar. En ese sentido es atractiva. Pero nos hacen falta profesionales y, para evitar la saturación, hay que formar a más especialistas. Esto lleva mucho tiempo. Desde que se empieza a formar un médico hasta que termina esa formación pueden pasar más de 10 años. De forma inmediata, lo que vamos a hacer es un poquito optimizar. Que el médico especialista realmente se dedique a diagnosticar y tratar lo que es más relevante. Y, en patologías menos relevantes, que se puedan abordar por médicos generalistas a través de sistemas de inteligencia artificial.