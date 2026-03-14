Muere a los 96 años Jürgen Habermas, el último gran filósofo e instancia moral de Alemania

El filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, el intelectual más influyente de Alemania, murió este sábado a los 96 años en Starnberg, la ciudad de Baviera a orillas del hermoso lago del mismo nombre. Ha sido un pensador de amplísimo recorrido, que abordó desde las revueltas estudiantiles del mayo del 68 a prácticamente todos los debates públicos abiertos en su país y el resto del mundo occidental, sean los atentados del 11 de septiembre contra EEUU o la influencia de las nuevas tecnologías en el comportamiento humano.

A escala académica, probablemente sea el filósofo que más tesis doctorales ha generado, directa o indirectamente relacionadas con su 'Teoría de la acción comunicativa' y 'Conocimiento e Interés', sus obras más destacadas. A escala del hombre de la calle, ha sido lo que en Alemania se define como "pensador crítico", capaz de incidir en todo aquello que preocupa o sacude al mundo.

Ha ganado prácticamente todos los galardones existentes en su disciplina, incluido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003 o el John J. Kluge de 2015, considerado el Nobel oficioso de Filosofía. Dos años antes, al recibir en su país la llamada Copa de la Sensatez o Premio Cívico de Kassel, alertó sobre la obligación de todo estado de derecho democrático de obrar con la máxima transparencia, incluido en el trabajo de los servicios secretos. Aludía con ello al escándalo desatado entonces por las labores de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA en Estados Unidos.

Archivo - El filósofo alemán Juergen Habermas / ARNE DEDERT DPA /RC - Archivo

Su capacidad de análisis y de intervenir en el ámbito público es comparable al que tuvieron en Alemania y hasta prácticamente su muerte los escritores Günter Grass y Hans Magnus Enzensberger, fallecidos en 2015 y 2022, respectivamente. La noticia de su muerte, confirmada por su editor de Suhrkamp, se produce en un momento en que en Alemania se percibe una sensación de "orfandad" en cuando a instancias morales.

Del Mayo del 68 al "fascismo izquierdista"

Nacido en 1929 en Düsseldorf, en el oeste de Alemania, a Habermas se le relaciona sobre todo con la última generación de la escuela de Frankfurt de Theodor W. Adorno, con quien trabajó a partir de 1956 en su emblemático Instituto de Investigaciones Sociológicas. Dos años antes se había doctorado en la Universidad de Bonn, por entonces la capital federal de Alemania.

A su época de Frankfurt se debe su papel como precursor de los movimientos estudiantiles que generaron las revueltas del Mayo de 1968. Se distanció del uso de la violencia e incluso habló de "fascismo izquierdista", lo que le valió críticas entre quienes habían sido sus correligionarios del círculo de Rudi Dutschke, el carismático líder de las revueltas víctima de un atentado en mayo del 68, cuyas secuelas le provocaron la muerte en 1979.

Analista de los traumas alemanes o de la IA

En los más de 50 libros que ha escrito se ha confrontado con los grandes traumas nacionales, desde el pasado nacionalsocialista alemán a la partición del país entre las cuatro potencias aliadas que derrotaron al Tercer Reich o su división en dos mitades -la occidental República Federal de Alemania (RFA) y la comunista República Democrática Alemana (RDA)-. Con la caída del Muro de Berlín, en 1989, y el fin de la Guerra Fría se confrontó con la idea de un capitalismo dominante y surgido de una euforia peligrosa. Consideró también que no hay un horizonte político fuera del capitalismo, lo que por supuesto no gustó a las corrientes más izquierdistas.

“En el terrorismo se manifiesta el fatal choque entre dos mundos”, escribió, a propósito de los atentados del 11 de septiembre de 2011. Que ha seguido pensando e incidiendo en todo aquello que sacude a sus contemporáneos lo demuestra su negativa en 2025 a que Google se apropiara de su nombre para denominar como “Máquina de Habermas” una herramienta de IA. “No se puede delegar la resolución de conflictos humanos en una máquina”, alertó.