Investigación
El hermano menor de los detenidos en Badajoz confiesa el crimen de Francisca Cadenas
Lo acusados permanecen detenidos en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial
EP
El hermano menor de los detenidos en Hornachos ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y ha exculpado a su hermano, según informan fuentes de la investigación a Europa Press.
La confesión se ha producido ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.
De momento, los dos hermanos siguen detenidos en el acuartelamiento de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos, ya sin la presencia de éstos.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Atraca a punta de cuchillo un banco de Murcia y deja herida y sangrando a una mujer
- Trinitario Casanova, fuera de los negocios: condenado a 8 años sin poder administrar empresas
- Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: 'Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia