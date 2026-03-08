Premios Laik Región de Murcia
Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de marzo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 8 de marzo de 2026 es: 14, 26, 46, 48 y 49, siendo el número clave el 5.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- La Aemet advierte de 'lluvias e incertidumbre' justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado
- Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
- Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia
- Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'