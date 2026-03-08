España, el país con mayor porcentaje de calvos del mundo: casi la mitad de hombres sufren alopecia

España no solo destaca por su gastronomía o su clima, o, según Trump, por ser "un terrible aliado". También lo hace por una estadística menos glamurosa: es el país con mayor prevalencia de alopecia masculina del mundo. Según un análisis internacional de la plataforma especializada Medihair, el 44,5% de los hombres españoles presenta algún grado de calvicie, una cifra que sitúa al país por delante de Italia (44,37%), Francia (44,25%), EEUU (42,68%) y Alemania (41,5%), por citar solo los cinco primeros puestos del ránking. El dato confirma una tendencia conocida por dermatólogos desde hace años: la caída del cabello es especialmente común en el sur de Europa.

Tal como explica María Teresa Alcalde, licenciada en Farmacia y directora del Postgrado en Tricología y Cosmética Capilar de la Universitat de Barcelona, "la alopecia androgénica es la causa más frecuente de alopecia, tanto en varones como en mujeres. Afecta aproximadamente al 50% de los varones caucásicos mayores de 50 años, si bien su prevalencia es menor en las personas de razas negra y asiática". Las cifras se incluyen y aparecen también en el documento de consenso 'Recomendaciones sobre el manejo clínico de la alopecia androgénica: un documento de consenso del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología' publicado en 2024, recuerda Alcalde Pérez.

La experta señala que cabe tener en cuenta, y es que "incluso se habla de que, en mayores de 70 años, la alopecia afectaría a casi el 80% de los varones".

"El sur de Europa (Italia, España, sur de Francia) tienen características genéticas similares, respecto a la respuesta ante los andrógenos (DHT o dihidrotestosterona) en los folículos capilares en la parte alta de la cabeza, que es la tendencia a la miniaturización", cuenta la especialista.

Factores agravantes

Pero, ¿por qué España tiene más porcentaje que Italia? "No se sabe exactamente -contesta Alcalde-. Puede ser que en Italia no se haya hecho un estudio del porcentaje de prevalencia, o pueden ser otras causas. Hay que recordar que la población en España está bastante envejecida, por lo que el índice aumenta. También influyen mucho la alimentación (cuanto más rica en grasas saturadas, etcétera, más inflamatoria, mayor afectación de la alopecia androgénica), el tabaco, la exposición al sol... Todos estos factores son agravantes, no son desencadenantes de la calvicie.

La alopecia androgénica, por tanto, es la más habitual, y también se conoce como calvicie común. Es una condición progresiva vinculada principalmente a factores genéticos y hormonales. De acuerdo con la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), su patrón es reconocible: entradas que avanzan en las sienes y pérdida de densidad en la coronilla.

Genética, hábitos y estrés explican por qué casi la mitad de los hombres españoles pierde cabello. Mientras la ciencia busca soluciones, los trasplantes capilares viven un auténtico 'boom'

Pero la genética no lo explica todo. El estilo de vida también juega un papel importante en la salud capilar, recuerdan los especialistas. "La salud capilar tiene relación directa con los hábitos diarios. El pelo no falla: avisa de lo que ocurre por dentro", señala el nutricionista Alejandro Pérez, especialista en salud capilar en Synsera Labs, empresa de suplementos alimenticios para el cabello.

Vitaminas y microcirculación

Según su experiencia, "la caída de pelo no es sólo genética: también influye tu vitamina D, tus niveles de hierro y zinc, el estrés, la inflamación del cuero cabelludo y hasta tu microcirculación".

Factores como el estrés, la alimentación, ciertos fármacos o los desequilibrios hormonales pueden acelerar la caída del cabello o agravar una predisposición genética. Incluso situaciones concretas, como el posparto en las mujeres, pueden provocar una pérdida temporal de densidad capilar.

Aunque suele asociarse principalmente a los hombres, la alopecia también afecta a las mujeres, especialmente tras la menopausia. En su caso, la pérdida de cabello suele manifestarse como un aclaramiento difuso en la parte central del cuero cabelludo, más que como una calvicie localizada.

Ojo con las soluciones milagro

La preocupación estética que genera esta condición explica el auge de los tratamientos. Actualmente, los únicos fármacos con eficacia demostrada para la alopecia androgénica son el minoxidil y la finasterida (esta última solo indicada para varones), según la AEDV. Aun así, los expertos advierten de que no existen soluciones milagro y recomiendan desconfiar de muchos productos que prometen frenar la caída del cabello sin respaldo científico.

Mientras la investigación avanza, la sociedad parece haber cambiado su actitud hacia la calvicie. Cada vez más hombres hablan abiertamente de sus tratamientos capilares, desde medicamentos hasta trasplantes, una práctica que ha experimentado un 'boom' en la última década, con un aumento del 50%.

La alopecia no es solo una cuestión estética. Aunque no supone un problema de salud grave, su impacto emocional puede ser notable, especialmente cuando aparece en edades tempranas. Y en un país donde casi la mitad de los hombres pierde cabello, la conversación sobre el pelo, sobre todo por su ausencia, forma parte de la conversación habitual.