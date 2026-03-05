El MWC mira al espacio: los satélites, la última gran frontera para una digitalización total

Antenas terrestres, cables submarinos y ondas electromagnéticas. La industria digital lleva décadas colonizando tierra, mar y aire, pero su próxima frontera va más allá: al espacio. Una fijación compartida por el Mobile World Congress, que, tras años dando presencia a la llamada economía 'new space', en esta edición ha dado el paso para dedicarle, por primera vez en su historia, una cumbre exclusiva dentro del recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Conquistar el espacio ha pasado de ser un tema secundario a convertirse en uno de los pilares estratégicos de la conectividad global. Y es que, ahí donde no llegan las torres de telecomunicaciones, lo hacen los satélites. Impulsadas por la creciente demanda de una transmisión de datos sin latencia que exigen desde los móviles a la inteligencia artificial, las conocidas como Redes no terrestres (NTN, por sus siglas en inglés) están dejando atrás las pruebas piloto para centrarse en los lanzamientos comerciales.

El vehículo lunar que la firma Astrolab mandará a la luna junto a SpaceX / Josep Lago / AFP

Esta realidad abre la puerta a un lucrativo mercado que en 2024 alcanzó los 285,81 millones de dólares y que podría dispararse un 33,5% anual hasta 2034, según estimaciones de la firma Polaris Market Research.

Mientras que los operadores tradicionales habían desplegado satélites en órbita geoestacionaria (GEO) a más de 35.000 kilómetros de la Tierra, SpaceX transformó el sector al apostar por satélites en órbita terrestre baja (LEO), que operan a tan solo 160-1.600 kilómetros de distancia de nuestro planeta. El gigante aeroespacial fundado y controlado por el magnate Elon Musk lidera con ese mercado con puño de hierro. Su proyecto Starlink, que anunció durante el MWC de 2021, ha lanzado ya más de 11.400 satélites al espacio. Aun así, según constatan datos de la firma de inteligencia financiera S&P Global, la competencia crece.

Más de 60 expertos del sector

Ese protagonismo del 'new space' se ha traducido en los pasillos del MWC 2026. La feria tecnológica celebrada esta semana en L'Hospitalet de Llobregat ha reunido a más de medio centenar de directivos y expertos vinculados a la comercialización del espacio. Los ponentes más destacados han sido Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX; Michael Nicolls, vicepresidente de Starlink; el astronauta de la Agencia Espacial Europea Tim Peake; Jean-François Fallacher, director ejecutivo de la francesa Eutelsat; y Pedro Duque, presidente de Hispasat, exastronauta y exministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

El magnate tecnológico Elon Musk presenta Starlink, su proyecto de internet satelital, durante el MWC 2021. / Ricard Cugat

La apuesta por el espacio como economía de futuro también ha sido visible en el 4 Years From Now (4YFN), el espacio que el MWC dedica a la comunidad de emprendedores. En esta edición, el pabellón de las 'startups' ha acogido más de 25 sesiones relacionadas con la tecnología espacial o 'SpaceTech'.

"No estamos lejos de celebrar el congreso en el espacio", se vaticinó en una charla a la que asistió El Periódico durante el MWC de 2024. Los sueños de la industria quedan, por ahora, en el terreno de la ciencia ficción.