El juego online sigue masculinizado, pero aumenta en un año un 23,5% las mujeres que juegan y apuestan por internet

El Ministerio de Consumo ha detectado un aumento de un 23,5% del número de mujeres que apuestan, de forma online, en solo un año en España. Aunque el juego a través de internet sigue siendo un ámbito de predominio masculino, dado que las mujeres apenas representan el 16,9% de los aficionados, se ha incrementado en casi 64.000 mujeres el número de jugadoras en un año, un aumento superior al registrado en los hombres, lo que ha llevado al ministerio liderado por Pablo Bustinduy a advertir de esta tendencia, en el marco del 8-M, Día Internacional de las Mujeres.

El análisis, efectuado en concreto por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y publicado este jueves, ha detectado que, de las nuevas jugadoras, casi el 60% tienen menos de 35 años, lo que ratifica que el juego online es una opción mayoritaria entre la población joven y decae a edades más avanzadas.

Por otro lado, el análisis señala que casi la mitad (el 46,1%) de las denuncias por suplantación de identidad en el juego fueron presentadas por mujeres, a pesar de que su participación en el juego online es muy inferior a la de los hombres (se calcula que hay 335.627 jugadoras de entre las casi 2 millones de personas que realizan apuestas online). La mayor presentación de denuncias podrían reflejar "la existencia de dinámicas de control financiero en entornos cercanos, la persistencia de brechas en materia de seguridad digital y la posible utilización de identidades femeninas en prácticas fraudulentas", según advierte Consumo.

Patrones diferentes

El estudio también refleja que los patrones de gastos son diferentes en función del género. Las mujeres tienen mayores ganancias máximas y menores pérdidas extremas, siendo su pérdida media de 539 euros, lo que apunta a una concentración del gasto en un número reducido de personas.

Asimismo, las mujeres depositan, de media, menos capital que la población general (2.019 euros anuales frente a 2.482 euros). El análisis refleja también que las mujeres presentan un patrón diferenciado de juego respecto al de los hombres. Los martes y los sábados emergen como los días de mayor actividad, y el volumen de sus operaciones se concentran en la franja de la tarde-noche, coincidiendo con los picos de oferta deportiva.

Para la elaboración de este análisis, la DGOJ ha usado los datos que aportan los operadores de juego con licencia y, por primera vez, se ha aplicado al análisis una perspectiva de género, desagregando los datos entre hombres y mujeres, "con el fin de identificar las diferencias en los patrones de juego y de poder y adecuar así las políticas públicas en función a esta realidad", según Consumo. No obstante, el ministerio aclara que el análisis refleja que no se ha producido "un cambio de paradigma por géneros en el sector, que sigue evidenciando una intensa masculinización".