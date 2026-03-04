Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Situado a más de 2.100 metros de profundidad, el volcán de Enmedio se alza con unos 470 metros de altura sobre el fondo marino y tiene una base de 3,5 kilómetros de diámetro. Fue descubierto a principios de los años noventa, poco después del terremoto de 1989 de magnitud 5,2, el mayor registrado en Canarias en la historia reciente.

Aquel seísmo llevó a una expedición del Instituto Español de Oceanografía que logró obtener la primera “fotografía” de esta enorme montaña submarina. Desde entonces, el volcán de Enmedio ha sido objeto de numerosas investigaciones y también de teorías.

¿Puede emerger una nueva isla?

“Hay gente que piensa que pueda emerger una isla entre Tenerife y Gran Canaria, pero nada más lejos de la realidad, al menos en los próximos miles de años”, explicaba el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, en una entrevista concedida a El Día.

Aunque el volcán está activo, no está en fase eruptiva. Investigaciones recientes han detectado una anomalía térmica de aproximadamente 0,6 grados en el agua que lo rodea, lo que indica actividad hidrotermal y posible desgasificación. Es decir, el sistema está vivo, pero no “despierto”.

Como recuerdan los expertos, otros volcanes canarios como Timanfaya o el Teide continúan emitiendo gases siglos después de sus erupciones sin que eso implique una nueva actividad inminente.

Tres teorías sobre los terremotos

Los científicos manejan varias hipótesis para explicar la sismicidad en la zona entre Tenerife y Gran Canaria:

-La existencia de una gran falla submarina, teoría que pierde fuerza por falta de evidencias.

-Un ajuste hidrostático entre ambas islas, que estarían “una encima de la otra” y experimentarían movimientos relativos.

-La posible presencia de un punto caliente bajo Enmedio, aunque los patrones sísmicos no encajan con una actividad magmática intensa.

En los últimos veinte años, la zona solo ha registrado tres terremotos de magnitud significativa y enjambres poco frecuentes.

Un volcán aún lleno de enigmas

El volcán de Enmedio está rodeado por al menos veinte conos menores y presenta una gran fractura que favorece la circulación de fluidos hidrotermales. La ciencia aún intenta resolver cuándo se formó exactamente, si puede entrar en erupción más de una vez y cuál es su papel en la sismicidad entre las dos islas capitalinas.

En los próximos años, el Instituto Geográfico Nacional ampliará la red de sismógrafos terrestres y submarinos para estudiar con mayor precisión qué ocurre bajo el fondo marino. Porque, aunque invisible desde la superficie, este coloso submarino recuerda periódicamente que Canarias es un territorio geológicamente activo.