Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Las empresas ferroviarias Renfe e Iryoparticiparán este jueves en el volcado de las cajas negras de los trenes de alta velocidad siniestrados el 18 de enero pasado en Adamuz (Córdoba). Esta prueba se desarrollará en dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ubicada en el Ministerio de Transportes, en Madrid, y permitirá a los investigadores conocer más información sobre el accidente con objeto de esclarecer sus causas.

El volcado se realizará, previsiblemente, por la mañana y en dos partes, una con Renfe y otra, con Iryo. Ambas compañías, que están colaborando en la investigación, han declinado este miércoles informar sobre la actuación. Según explica la Guardia Civil en un informe remitido al Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación, la CIAF ha gestionado un contrato con la fabricante de los equipos para que ofrezca su asistencia tanto en la extracción de datos como en el análisis posterior.

Diseñados para registrar y almacenar datos críticos

Acerca de la importancia de acceder a estos dispositivos, el Instituto armado explica que los registradores jurídicos de los trenes (JRU) "son diseñados para registrar y almacenar datos críticos sobre la operación del tren, el desempeño del sistema de control y las acciones del conductor". A esto añade que los datos almacenados "tienen validez legal para analizar las causas de un accidente o incidente ferroviario; verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y señalización, y monitorear la interacción entre el personal de conducción y los sistemas del tren".

No obstante, el procedimiento se desarrollará por un técnico cualificado, con medios específicos y con la colaboración del fabricante y de las empresas ferroviarias. Además de las cajas negras, la CIAF custodia en sus instalaciones un grabador utilizado para las cámaras de seguridad localizadas en los coches del tren Iryo. En este caso, la Guardia Civil precisa que la extracción de información "debe realizarse de determinada forma, ya que, transcurridos siete días desde el momento de la grabación, los datos pueden llegar a corromperse y no recuperarse". Este proceso solo puede efectuarlo el fabricante del equipo.

Tren Alvia accidentado en Adamuz. / Manuel Murillo

La apertura de las cajas negras, prevista inicialmente para el pasado enero, ha sido autorizada en los últimos días por la jueza titular de la plaza 2 de Instrucción de Montoro. Contará con la presencia de la Policía Judicial (Guardia Civil) y de un letrado de la Administración de Justicia, quienes levantarán actas sobre la diligencia practicada.

La Junta de Andalucía se personará en la causa

En otro orden de cosas, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha afirmado este miércoles, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que la Junta de Andalucía se personará "próximamente" en el procedimiento judicial iniciado para esclarecer el origen del siniestro y determinar, en su caso, posibles responsabilidades. Según informa Efe, Carolina España ha indicado que los servicios jurídicos ya trabajan para formular el escrito de personación. También ha avanzado que la decisión será adoptada, en su momento, por el Consejo de Gobierno.