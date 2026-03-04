Los expertos desconfían de los relojes inteligentes para estimar el sueño: "No podemos obsesionarnos con los datos"

Los expertos en medicina del sueño llevan tiempo alertando sobre la fiabilidad de los datos de los relojes inteligentes a la hora de controlar las horas que dormimos. "Cada vez es más habitual que las personas acudan al médico o a las unidades de sueño preocupados por los parámetros de su descanso nocturno ofrecidos por los smartwatch o relojes inteligentes", señala la Sociedad Española de Sueño (SES). Ahora, un estudio que se presentará en la XXXIV Reunión Anual de la sociedad, que se celebra desde este jueves en Granada, ha demostrado que muestran "limitaciones significativas" a la hora de estimar el sueño.

El trabajo, realizado por profesionales de la Unidad de Sueño del servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla -tras el análisis de 130 personas (54,6% mujeres y 45,4% hombres), con una media de edad de 33 años-, ha comparado el análisis de sueño en población sana entre un smartwatch, concretamente el Samsung Galaxy Watch 4, y el polisomnograma, la herramienta utilizada en las unidades de sueño para diagnosticar trastornos. Encontró diferencias "dentro de límites clínicamente aceptados" en las medidas del reloj inteligente que reflejan la capacidad de distinguir entre sueño y vigilia con alta sensibilidad y moderada especificidad en la detección de sueño.

Menos acertada

Sin embargo, señalan las autoras, la identificación de los distintos estados de sueño "es menos acertada". Concretamente, el análisis halló que el smartwatch adelanta en unos pocos minutos las horas de inicio de sueño, inicio de sueño estable y fin de sueño; y, sobre todo, que infraestima el tiempo total de sueño y muy marcadamente, en más de 45 minutos, el tiempo en sueño profundo.

Por el contrario, el estudio "sobrestima levemente" la eficiencia de sueño y el tiempo en sueño REM (una fase esencial del sueño, que ocurre aproximadamente 90 minutos después de dormir, caracterizada por una actividad cerebral intensa similar a la vigilia), y "de forma significativa" el tiempo despierto tras el inicio de sueño (despertares intrasueño) y el tiempo en sueño ligero (en más de 37 minutos).

Las limitaciones

"Socialmente, se le está dando mucha veracidad a los datos que ofrecen estos dispositivos, cuando aún muchos de ellos tienen sus limitaciones. Por eso es muy importante transmitir cómo funcionan estos dispositivos y sus limitaciones e informar a la población sobre esto para quitar la preocupación por lo que lean cada mañana en la pantalla de su reloj", señala la doctora Alba Salazar, neurofisióloga del Hospital Universitario Virgen Macarena.

La miembro de la Sociedad Española del Sueño puntualiza que estos resultados no implican que los relojes inteligentes "no sirvan para nada" desde un punto de vista médico. "Pueden darnos datos para comparar noches o épocas de un paciente y así tener gracias a estos dispositivos, una visión global, aunque limitada, de los hábitos de sueño del individuo", asegura.

Modelos más actuales

Alba Salazar subraya que, para el estudio, se ha utilizado un único modelo de reloj inteligente, el citado Samsung Galaxy Watch 4, por lo que pueden existir modelos más actuales con mejores estimaciones de sueño, aunque "aún distan de la precisión de la polisomnografía" (unos modelos sobrestiman el sueño ligero, otros sobrestiman el sueño profundo…) a pesar de los avances en el campo y de que cada vez están más desarrollados y son más fiables.

"Si por las mañanas nos sentimos descansados, no debemos obsesionarnos con que el reloj inteligente refleje que hemos tenido 20 minutos o 120 minutos de sueño profundo", dice la experta

La experta añade, a modo de recomendación para usuarios de estos dispositivos, que lo más importante es cómo se siente uno de descansado tras una noche de sueño: "Si por las mañanas nos sentimos descansados, no debemos obsesionarnos con que el reloj inteligente refleje que hemos tenido 20 minutos o 120 minutos de sueño profundo. Da igual. Lo importante es que estamos descansados".

Alba Salazar sugiere estar menos pendientes de los resultados del reloj y a cuidar el sueño, "uno de los pilares básicos de salud" siguiendo pautas básicas de higiene del sueño como tener patrones estables (horarios reglados de hora de acostarse y despertarse), evitar la exposición a pantallas de móviles o tabletas al menos una hora antes de acostarse, tener una rutina relajante previa al sueño, evitar las siestas prolongadas (máximo de 20 o 30 minutos) o el consumo de sustancias excitantes durante la tarde o el final del día.