Ser autónomo, único factor asociado a un menor riesgo y duración de baja laboral por dolor lumbar: "A igualdad de dolor, sigue trabajando"

Ser autónomo es el único factor asociado a un menor riesgo de baja laboral por dolor lumbar a lo largo de los siguientes 18 meses, y a un riesgo también menor de que, en caso de producirse, genere 30 o más días de baja durante ese periodo. La probabilidad de que solicite baja por esta dolencia es un 33% inferior a la de un trabajador por cuenta ajena. Así lo concluye un amplio estudio científico sobre absentismo laboral por dolor lumbar en España y refrendado por la revista Occupational and Environmental Medicine, la publicación especializada en medicina laboral del grupo British Medical Journal. El trabajo concluye que la baja laboral por lumbalgia, y su duración, dependen más de determinantes socioeconómicos que de parámetros biológicos o clínicos, incluyendo la intensidad del dolor.

El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad y absentismo laboral. El estudio ha analizado qué factores se asocian a la solicitud de baja laboral por la dolencia y a su duración en España para desarrollar modelos predictivos que anticipen qué trabajadores tienen mayor probabilidad de solicitarla y su duración.

Se analizaron 77 factores que estudios previos habían demostrado asociarse a la intensidad del dolor, al grado de discapacidad y a la evolución de ambos parámetros, incluyendo aspectos sociodemográficos clínicos (como la intensidad, duración y los agravantes del dolor, o la existencia de dolor irradiado), psicológicos (como el uso de ansiolíticos y antidepresivos o la intensidad de los pensamientos catastrofistas o el tener miedo a perder el empleo), laborales (como ser autónomo o asalariado o el tipo y duración del contrato), y económicos (como el nivel de ingresos).

Menos ingresos

Las conclusiones reflejan que, de todas esas variables, la única que se asocia tanto a un menor riesgo de baja laboral como a que, si se produce, genere menos días de trabajo perdidos, es que el trabajador sea autónomo. Podría explicarse porque en la Seguridad Social los autónomos "enfrentan una mayor inestabilidad de ingresos y menores beneficios durante la incapacidad temporal, en comparación con los trabajadores por cuenta ajena", dicen los autores.

No obstante, "es llamativo" que ese aspecto sea más relevante que todos los demás parámetros clínicos, biológicos, psicológicos, económicos y laborales. También que, aunque el 57% de los trabajadores percibía alguna molestia o dolor lumbar y el 60% tomaba medicación por ese motivo, solo el 7,4% pidió una baja laboral por esa causa a lo largo de los siguientes 18 meses. Eso sugiere que el dolor lumbar es muy frecuente entre la población activa, pero que sólo motiva una baja laboral cuando resulta incapacitante o coexisten otros factores.

El mismo dolor

La doctora Ana Royuela, de la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, miembro del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, Área Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), y coautora del estudio, señala que "los datos sugieren que, a igualdad de dolor, un autónomo sigue trabajando cuando un trabajador por cuenta ajena solicita la baja".

Por su parte, el doctor Francisco Kovacs, de la Unidad de la Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y coautor del estudio, subraya que "en la práctica, sugiere que las estrategias de prevención del dolor lumbar y las bajas laborales por esa causa deberían dirigirse a toda la población activa".

De toda España

El estudio incluyó a 7.262 trabajadores en activo en la totalidad de los sectores productivos de 48 provincias españolas, a los que se realizó un seguimiento durante 18 meses. Durante ese periodo, 535 de ellos (7,4%) solicitaron una baja por dolor lumbar, y 162 (un 30% de los que estuvieron de baja) acumularon 30 o más días por ese motivo.

Entre los factores predictivos que han demostrado asociarse significativamente a un mayor riesgo de tener baja laboral por dolor lumbar son: ser trabajador por cuenta ajena (la probabilidad de que un autónomo pida una baja laboral por dolor lumbar es un 33% inferior); edad: por cada año adicional, el riesgo de baja laboral aumenta un 3%; o la duración de episodios previos: es un 43% más frecuente entre quienes han padecido previamente episodios de dolor lumbar de más de 14 días, frente a quienes han tenido episodios más breves.

Impacto económico

También, entre esos factores aparecen expectativas personales: la baja laboral es un 44% más probable entre quienes anticipan que es probable que la tengan durante el próximo año; impacto económico percibido: es un 48% más probable entre quienes perciben que les supondría un perjuicio económico importante y es un 30% menos probable entre quienes sienten que su puesto de trabajo está en peligro.

La investigación, que duró 17 años, incluyó trabajadores en activo que fueron reclutados durante sus revisiones médicas laborales anuales. Su edad media fue de 42 años, y el 46% fueron hombres. Coordinada por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), ha sido dirigida por investigadores del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León (IBIOMED); la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Madrid); el departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid).

En el trabajo han colaborado médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios médicos de varias empresas, además de contar con el asesoramiento de expertos de las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona.