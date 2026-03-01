Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista AnteloAtaque a IránTiempo en MurciaCentral nuclear'Sorda'
instagramlinkedin

Sorteo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo de 2026.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 1 de marzo de 2026 es: 3, 13, 25, 45 y 52, siendo el número clave el 0.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents