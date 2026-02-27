Mónica García tacha de "curioso" que "las mejoras" que incluye el Estatuto Marco "sean el motivo" de la huelga de los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a referirse este viernes a la movilización de los médicos contra el Estatuto Marco. La titular de Sanidad ha tachado de "curioso" que "las mejoras" incluidas en el borrador del texto "sean el motivo de una huelga" en alusión al reciente paro nacional de los facultativos. Una huelga que se repetirá este próximo mes de marzo, del 16 al 20 y que se alargará, en esta primera etapa, hasta junio, con paros semanales.

García, que ha participado en la apertura de la jornada 'Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables' que se celebra en su ministerio, ha señalado que "es curioso que, cuando nosotros lo ponemos encima de la mesa con mejoras que son tangibles y visibles, como puede ser la reducción de las horas de guardia, la reducción de las guardias a la semana, la reducción de la jornada -no solamente para los médicos, también para el resto de profesionales-, pues que sea el motivo de una huelga"

Otra de las "mejoras" que incluye este texto, ha añadido, es "la contemplación de las horas de penosidad y de las horas de nocturnidad para todos los profesionales".

La ministra de Sanidad ha vuelto a señalar que el Estatuto Marco contempla "un capítulo propio para los médicos" y ha repetido que es un texto que "lleva sin tocarse 23 años". "Las enmiendas que reclaman esos sindicatos médicos son enmiendas que, o no nos pertenecen porque no son nuestras competencias, como pueden ser las retribuciones", o "nos empujan a saltarnos la ley", ha asegurado.

"Si alguien tenía expectativas de que este Ministerio se iba a saltar la ley, en una ley que mejora claramente las condiciones laborales de los profesionales, pues, obviamente, se ha equivocado", ha declarado.

"Vamos a hacer todo lo posible para que, por supuesto, no sean los pacientes los que tengan que sufrir los diferentes diálogos que estamos teniendo con los sindicatos", ha añadido la ministra que ha subrayado que no han dejado "de tener reuniones con los sindicatos exclusivamente médicos", ya que mantienen "una reunión casi continua". "No hemos dejado de hablar con los sindicatos y con el resto del Foro de la Profesión Médica", asegura.

La titular de Sanidad también se ha referido a las notas del examen de Médicos Internos Residentes (MIR) que en estos días están mostrando su descontento e incertidumbre con la demora que se está registrando para conocer las calificaciones dela prueba celebrada el pasado 24 de enero. "Hemos cambiado algunas plataformas, espero que salgan lo antes posible", ha asegurado.