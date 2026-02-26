La sociedad civil impulsa los avances en el cáncer: "La gente dona para la investigación"

"Tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad civil porque nuestros fondos provienen de donantes. Poner al paciente en el foco es el motivo de nuestro trabajo". Lo dice Marina Reguero, gestora de proyectos de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta entidad ha participado en Attract, la primera convocatoria internacional para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos contra cánceres poco frecuentes y fomentar la investigación clínica colaborativa entre países.

Uno de los proyectos que han recibido fondos es el AriChall, impulsado por la doctora Susana Rives del Hospital Sant Joan de Déu, que busca desarrollar una terapia CAR-T académica para los niños con leucemia linfoblástica aguda en primera recaída y, además —y este es el aspecto más ambicio—, tejer una red pública de hospitales europeos que fabriquen sus propias CAR-T. "Nosotros apostamos por destinar fondos a terapias avanzadas como las CAR-T. Son algo muy potente en lo que la industria no está invirtiendo tanto, porque no le dan tanta rentabilidad debido a que muchos de estos son cánceres poco frecuentes", defiende Reguero.

"Muchos de estos niños no tienen acceso a ningún tipo de terapia. Los CAR-T tienen resultados muy positivos. No queremos que el coste frene la equidad". La leucemia linfoblástica aguda es el primercausa de cáncer infantil y, aunque la mayoría de niños sobreviven, cuando hay una recaída tienen muy mal pronóstico.

Abaratar los costes

En España se han tratado ya a 30 pacientes con esta terapia CAR-T para niños con leucemia linfoblástica aguda en primera recaída. "Gracias a este proyecto habrá 70 pacientes. Confiamos en que finalmente se apruebe por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y podamos tener estas terapias más baratas", añade Reguero. Una terapia CAR-T comercial —fabricada por la industria farmacéutica— cuesta 320.000 euros. Una académica o pública —fabricada por hospitales—, unos 90.000.

Estas costosísimas terapias salen adelante gracias a financiación del Ministerio de Sanidad y la Generalitat de Catalunya. Pero también gracias al impulso de la sociedad civil. "La sociedad civil confía en nosotros. La Fundación Científica de AECC es la que financia proyectos. Y la gente muchas veces dona para investigación. Hay una gran concienciación: sin investigación, no hay tratamientos futuros", apunta Reguero.

Noticias relacionadas

La AECC es la entidad privada que más destina a investigar contra el cáncer —"más que el Instituto de Salud Carlos III, que es público", precisa Reguero—. El año pasado dedicó 40 millones a investigación en 282 ayudas. "Desde 1971, año en que se creó la Fundación Científica, ya llevamos 157 millones en 792 ayudas". Pero no es suficiente: "Si el Gobierno invirtiera más, llegaríamos a más. Nosotros llegamos a mucho, pero no es suficiente".