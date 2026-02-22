Detenidos cuatro cabecillas de Anonymous por ciberataques a organismos públicos

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales integrantes del grupo de hackers 'Anonymous Fénix', autodenominado parte del grupo internacional 'Anonymous', por su presunta participación en ciberataques contra organismos públicos, especialmente tras la tragedia de la dana en Valencia.

En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares y Oviedo, mientras que hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo empezó su actividad en abril de 2023, con gran incidencia en la red social X y Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica, y a partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad, con una campaña de reclutamiento de voluntarios para perpetrar ciberataques contra dominios relevantes. Como consecuencia de esta operación, el perfil de X y la cuenta de YouTube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram ha sido cerrado.

Saturaban servicios digitales

El grupo realizaba ataques de "denegación distribuida de servicios" (DDoS, por sus siglas en inglés) a webs de ministerios, partidos políticos e instituciones públicas, un ciberataque que busca saturar un sistema de servicio digital con un volumen anormal de peticiones, impidiendo que funcione con normalidad. El objetivo es dejarlo fuera de servicio temporalmente, dificultando o bloqueando el acceso de los usuarios legítimos hasta que se restablece su capacidad operativa.

La banda alcanzó su punto de máxima actividad tras la dana de Valencia, cuando consiguió atacar de manera exitosa diferentes webs de la administración pública justificando que eran "los responsables de la tragedia".

La Guardia Civil consiguió identificar en primer lugar a los máximos responsables del grupo hacktivista, el administrador y el moderador, que fueron detenidos en mayo del año pasado en Alcalá de Henares y Oviedo. La información obtenida de esta intervención condujo a la identificación de otros dos miembros, los dos hackers más activos de la organización, que han sido detenidos a mediados de este mes en Ibiza y Móstoles.

Para esta investigación, que ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional.