Tres detenidos en Los Alcázares por robar más de medio millar de kilos de adormidera para traficar en Estados Unidos

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por tener 527 kilos de papaver somniferum (amapola adormidera, planta para hacer opio) en diferentes domicilios de Los Alcázares.

El papaver somniferum o amapola adormidera es una planta similar a la amapola común, pero conocida porque de ella se pueden extraer las sustancias necesarias para fabricar opio.

Los sospechosos, informó el Instituto Armado, presuntamente realizaban envíos postales de cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos.

Los tres varones están en prisión provisional y se les imputan delitos contra la salud pública y tráfico de drogas.

Para hacer negocios con esta sustancia, tuvieron que robarla: los implicados estuvieron relacionados con el hurto de esta amapola en plantaciones legales de Albacete. Cabe destacar que tiene usos farmacéuticos. Los detenidos están a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche.

Según ha comunicado la Guardia Civil, la operación comenzó con la intercepción de cuatro envíos postales con casi siete kilos de esta sustancia en el aeropuerto de Alicante.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, comprobaron que los paquetes fueron enviados desde distintos domicilios ubicados en la localidad costera de Los Alcázares.

Con la operación ‘Guru25’, que continúa abierta, la Guardia Civil ha desmantelado un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa, reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.