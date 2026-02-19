Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en la zona de Murcia

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, nació en 2014 con una misión clara: ayudar a quienes quieren ayudar y, siempre, desde el entorno más próximo. Durante 2025, el proyecto canalizó en la región 105.563 euros en donaciones, destinados a cinco organizaciones sociales murcianas, lo que supuso un incremento del 9 % respecto al año anterior.

Sin embargo, esta cifra forma parte de un impacto mucho más amplio a nivel nacional. En toda España, Mediolanum Aproxima aportó más de 2,26 millones de euros a 117 ONG solo en 2025, alcanzando así un total histórico de más de 10,3 millones de euros desde su creación en 2014.

Un modelo de solidaridad

El modelo de Mediolanum Aproxima siempre se ha basado en la cercanía, el compromiso y las relaciones humanas. A través de los Family Bankers de Banco Mediolanum, asesores financieros de la entidad que actúan como padrinos y madrinas de las iniciativas solidarias, las ONG están acompañadas en todo momento, antes, durante y después de cada acción. “Queremos dar las gracias a las organizaciones, las familias y, sobre todo, a nuestros Family Bankers que actúan como padrinos y madrinos de las iniciativas, por acompañarnos en 2025 y porque sin su implicación y cariño, esto no sería posible. Encaramos ahora un 2026 con las mismas ganas de seguir caminando y compartiendo juntos, y creyendo firmemente en el poder de la colaboración para hacer del mundo un lugar más humano”, relató Montse Prats, responsable de Acción Social de Banco Mediolanum.

En concreto, en la región de Murcia, durante el año pasado, cuatro padrinos y madrinas han hecho posible el desarrollo de estas iniciativas. Gracias a ellos se tienen los puentes entre las ONG y aquellos clientes de la entidad que quieren aportar su grano de arena con donaciones, con recursos, con su tiempo, con ideas...

Iniciativas solidarias en la Región de Murcia

Mediolanum Aproxima lleva a cabo iniciativas con fines solidarios en ámbitos clave como la discapacidad intelectual, la salud mental, la inclusión social y el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca, APANDIS, ofrece tratamiento, apoyo, atención, formación e integración de personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral desde su nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los socios y sus familias. Por su parte, la Fundación Dar de Sí ofrece atención a personas con discapacidad intelectual y/o asociada a parálisis cerebral u otras disfunciones físicas o sensoriales.

Además, tenía por objetivo recaudar fondos para sufragar los pagos pendientes de la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual en Torre-Pacheco (Murcia). En la zona de Levante también destacan entidades beneficiarias como Fundación Pequeño Deseo o AFEMAR (Salud Mental y TEA de la comarca del Mar Menor) o SODICAR (Sociedad de Diabéticos de Cartagena).

Más allá de Mediolanum Aproxima

Durante 2025, se mantuvieron activas las ayudas a los afectados por la DANA de 2024, con una donación extraordinaria de 427.000 euros, destinada a clientes y Family Bankers de Banco Mediolanum que sufrieron directamente las consecuencias de la catástrofe. Además, iniciativas como “Cada céntimo cuenta”, en la que los clientes adheridos donan de forma automática los céntimos de su cuenta corriente a la Delegación de la Fundación Mediolanum en España, alcanzaron 67.089 euros, lo que supone un 146 % más que en 2024.

“Si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso compartido. Porque cada gesto cuenta y suma”, explicó Montse Prats, responsable de Acción Social de Banco Mediolanum.