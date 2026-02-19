España y Portugal se alían para lanzar una "ambiciosa" constelación de satélites para monitorizar bosques y costas

Cuando un incendio forestal se propaga sin control, un temporal azota la costa española o un desastre natural hace estragos en un territorio, la información proporcionada por los satélites se convierte en una herramienta clave para entender la magnitud del problema y, sobre todo, acelerar el despliegue de soluciones sobre el terreno. Bajo esta premisa, España y Portugal se han aliado para lanzar una "constelación atlántica" de satélites de observación de la Tierra para monitorizar los bosques y las costas, y todo lo que ocurre en nuestro planeta. "Es un proyecto muy ambicioso y muy relevante para el sector aeroespacial español y para nuestra autonomía estratégica", afirma Nicolás Martín, director de Usuarios, Servicios y Aplicaciones de la Agencia Espacial Española (AEE), en una entrevista con EL PERIÓDICO. "El primer satélite estará listo a finales de este año. Y si todo va bien, se lanzará durante el primer semestre de 2027", afirma.

El proyecto consiste en el despliegue de 16 satélites de última generación que operarán de forma coordinada en órbita. España y Portugal no solo tienen previsto colaborar en las tareas de diseño y despliegue de la misión sino que, según explica Martín, también trabajarán conjuntamente para hacer uso de sus recursos. "Cuando los satélites estén sobrevolando el territorio portugués, Portugal podrá utilizar tanto sus capacidades como las españolas y, cuando estén pasando por encima de España, las entidades españolas podrán hacer lo mismo", explica. "Se trata de un modelo de cooperación que nos permitirá no solo compartir tecnología sino también datos y servicios", añade el portavoz de la Agencia Espacial Española, quien liderará la contribución española en este proyecto y coordinará el trabajo de las instituciones y empresas nacionales que trabajarán en esta herramienta.

España desarrollará ocho satélites y Portugal ocho más, que juntos integrarán una constelación de 16 aparatos de última generación para mejorar la observación de la Tierra

España tiene el encargo de desarrollar ocho satélites y Portugal ocho más. En el caso español, la tarea ha sido asignada a la empresa catalana Open Cosmos. Según explica Martín, el primer satélite, denominado Pathfinder, se encuentra en fase de desarrollo y su finalización está prevista para finales de este mismo año. Si todo avanza tal como está previsto, su lanzamiento está programado para el primer semestre de 2027. Una vez en órbita, los científicos trabajarán para validar las tecnologías y cargas útiles y trasladar todo lo aprendido al resto de la constelación. El desarrollo de los otros siete satélites restantes también irá avanzando a lo largo del año que viene y, aunque por ahora no hay fecha definitiva de despegue, todo apunta a que se irán desplegando a lo largo de los próximos años hasta completar la arquitectura completa de la constelación.

Instalaciones de la empresa Open Cosmos, especializada en el diseño y fabricación de satélites. / Zowy Voeten / EPC

Satélites eficientes

Los satélites españoles se construirán pensando en la eficiencia y, sobre todo, en el despliegue de tecnologías avanzadas. Los responsables del proyecto, reunidos en el 'Small Satellites & Services International Forum' de Málaga (SSSIF), explican que cada aparato contará con cámaras ópticas multiespectrales de alta resolución que permitirán analizar con detalle el terreno y de la vegetación; sensores de reflectometría para medir la altura de las olas, el viento sobre el mar o la humedad del suelo; dispositivos que mejorarán la conectividad para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT); y hasta un sistema de Identificación Automática de Buques (AIS) para rastrear el tráfico marítimo y detectar movimientos irregulares de embarcaciones en el océano. La suma de todos estos elementos hará que los satélites puedan proporcionar información detallada sobre distintos fenómenos que ocurran en el territorio español y, por ejemplo, mejorar la respuesta ante desastres naturales.

"Tendremos un catálogo de información clave para mejorar la prevención y gestión de emergencias y desastres naturales" Nicolás Martín — Agencia Espacial Española

Según explica Martín, la Constelación Atlántica podría convertirse en un "punto de inflexión" para España. Sobre todo porque, tal como afirma este especialista, hay una "infinidad de usos" para los datos recopilados por los satélites. "Tendremos un catálogo de información clave para mejorar la prevención y gestión de emergencias y desastres naturales", sostiene. El especialista también vaticina usos en sectores como la agricultura, ya que "los satélites pueden ayudarnos a entender cómo optimizar los cultivos, hacer mejor uso de los recursos hídricos y hasta mejorar la productividad de los cultivos". Estos aparatos también podrían ser clave para monitorizar lo que ocurre en alta mar y detectar eventuales actividades irregulares realizadas por ciertas embarcaciones. "Se trata de información clave que puede resultar útil a múltiples sectores y entidades", afirma con entusiasmo Martín.

El Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) de Barcelona será el encargado de desarrollar una de las cuatro cargas útiles presentes en cada satélite de la constelación

Este proyecto también aspira a convertirse en la joya de la corona del ecosistema espacial español. En total, se calcula que los satélites integrarán casi un centenar de componentes fabricados en España, incluyendo sensores ópticos y equipos de comunicaciones hasta subsistemas de navegación y control o instrumentación altamente especializada. El Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) de Barcelona, por ejemplo, será el encargado de desarrollar una de las cuatro cargas útiles presentes en cada satélite de la constelación y también del desarrollo de algoritmos para obtener información geofísica desde el espacio. Martín afirma con convicción que la colaboración desplegada para este proyecto no solo fortalece la capacidad industrial nacional sino que también consolida a España como actor estratégico en proyectos de observación terrestre con los que entender mejor qué ocurre en el mundo que nos rodea.