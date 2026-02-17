Velo islámico: ¿Cuál es la diferencia entre burka y niqab?

El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

¿Qué diferencias hay entre burka y niqab y el resto de velos islámicos?

Hiyab

El hiyab es un velo que cubre el pelo. Las mujeres musulmanas están obligadas a usarlo desde que tienen su primera menstruación, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata.

Al Amira

Es un velo de dos piezas. Consta de un gorro ajustado, normalmente sintético o de algodón o, y un pañuelo tubular.

Chador

Prenda de estilo tradicional iraní que cubre desde los pies a la cabeza. Es un semicírculo que toca hasta el suelo. No tiene rendija para las manos, por lo que se mantiene cerrado sujetándolo con las manos o sencillamente apretándolo bajo los brazos.

Niqab

Se trata de una prenda similar al velo islámico que además de cubrir el pelo también oculta el rostro dejando solo los ojos al descubierto.

Noticias relacionadas

Burka

Es el tipo de prenda menos común en el mundo islámico y también la más polémica. Se trata de una prenda que cubre el cuerpo de la mujer desde la cabeza hasta los pies, tapando incluso los ojos, que quedan detrás de una malla.