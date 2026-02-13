Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 13 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 13 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 13, 31, 37 y 40 y las estrellas 06 y 09.
El código del Millón ha sido el XTM99382.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura