España supera por primera vez los 10 millones de inmigrantes, lo que eleva la población a 49,5 millones

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre del 2025, hasta el récord de 49.570.725 de habitantes empadronados a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el INE. Se trata del valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional fue de 442.428 personas.

El incremento de la población se debe al aumento de habitantes nacidos en el extranjero, ya que el número de personas nacidas en España, ante el desplome de la natalidad, volvió a disminuir. La población nacida en el extranjero y empadronada en España superó, por primera vez, los 10 millones -en concreto 10.004.581 personas-, un número más elevado que los residentes que tienen nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Así, el número de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el cuarto trimestre, hasta los 7.2 millones. Por otro lado, la población de nacionalidad española -nacidos en España o no- creció en 25.089, hasta los 42 millones de habitantes. Y la población nacida exclusivamente en España disminuyó en 8.696 personas, hasta los 39 millones de habitantes.

Colombia y Venezuela

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500) y la española (7.900).

Durante el periodo analizado, la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Illes Balears. También creció en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%) y Comunidad de Madrid (0,24%).

Noticias relacionadas

A su vez, el número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre de 2025.