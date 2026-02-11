Un estudio sugiere que muchas extensiones de pelo contienen sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud

Un estudio liderado por el Silent Spring Institute sugiere que gran parte de las extensiones de pelo que se comercializan podrían incluir compuestos potencialmente peligrosos y que, en muchas ocasiones, los fabricantes no declaran en la composición de los productos. El trabajo se ha centrado en el análisis de 43 marcas de extensiones tanto naturales como sintéticas que se comercializan en Estados Unidos pero que también pueden encontrarse en otras partes del mundo. Según afirman los científicos, el estudio de estos productos ha desvelado la presencia de hasta 169 sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud como retardantes de llamas, disruptores hormonales y compuestos asociados a alteraciones del sistema inmune. Ante estas evidencias, los expertos reclaman aumentar los controles y la regulación sobre la fabricación de estos artículos.

El trabajo, publicado este mismo miércoles en la revista científica 'Environment & Health' de la American Chemical Society, se ha centrado en el análisis de más de cuarenta marcas de extensiones de pelo tanto naturales como sintéticas disponibles tanto en tiendas físicas de Estados Unidos como en comercios digitales. A partir de estas muestras, un equipo liderado por la investigadora Elissia T. Franklin ha realizado un exhaustivo análisis químico mediante técnicas avanzadas como la cromatografía de gases bidimensional con espectrometría de masas de alta resolución y, después, se han cotejado los resultados con programas de aprendizaje automático y bibliotecas científicas de referencia. El trabajo ha identificado sustancias químicas potencialmente peligrosas en 41 de las 43 marcas de extensiones analizadas, tanto en las de pelo sintético como las elaboradas con pelo humano y otras fibras naturales.

El estudio sostiene que gran parte de las extensiones analizadas contienen sustancias químicas que, según se constata en la literatura científica y las listas oficiales compuestos potencialmente peligrosos, se han asociado con efectos adversos para la salud humana. Entre destaca la presencia de retardantes de llama utilizados para reducir la inflamabilidad de los materiales; ftalatos y otros compuestos con capacidad de alterar el sistema hormonal; sustancias empleadas en procesos industriales como el estireno y tetracloroetano; compuestos organoestánnicos utilizados como estabilizadores en plásticos y hasta algunas trazas de pesticidas. El estudio sostiene que varias de estas sustancias están clasificadas como nocivas por su relación con el riesgo de cáncer, toxicidad reproductiva, alteraciones del desarrollo o efectos sobre el sistema inmunitario.

Posibles afectaciones

El trabajo afirma que una de las quejas más frecuentes de las usuarias de extensiones, la irritación cutánea, también podría estar relacionada con la presencia de estos químicos en las fibras capilares. En este sentido, las expertas que han liderado esta investigación afirman que el contacto dérmico prolongado de las extensiones con el cuero cabelludo y el cuello podría ser una de las principales rutas de exposición. También preocupa la segregación de sustancias provocada durante los procesos de calentamiento y peinado del pelo, ya que al exponer a las extensiones a temperaturas más altas se podría intensificar tanto a la absorción de estos compuestos a través de la piel como a la inhalación de sustancias liberadas al aire.

Las autoras del trabajo denuncian que este problema, que afecta mayoritariamente a las mujeres, sobre todo a aquellas afrodescendientes, ha sido ampliamente ignorado por los fabricantes, las autoridades reguladoras y, durante décadas, también por buena parte de la comunidad científica. "Estos hallazgos dejan claro que se necesita urgentemente una supervisión más estricta para proteger a los consumidores e impulsar a las empresas a invertir en la fabricación de productos más seguros", afirma Franklin tras la publicación de este trabajo, financiado por la organización ambiental independiente Environmental Defense Fund.

La regulación europea, más avanzada que la estadounidense, ya limita la exposición y la concentración a muchos de estos compuestos

En Estados Unidos, están ganando impulso varias iniciativas para aumentar la transparencia y la seguridad en los productos de belleza. En el ámbito estatal, Nueva York ha propuesto exigir a los fabricantes de trenzas y extensiones sintéticas que revelen todos sus ingredientes, y en Nueva Jersey avanza un proyecto para prohibir determinadas sustancias químicas nocivas en productos capilares sintéticos. A escala federal, el congreso estadounidense está trabajando en un paquete legislativo conocido como Safer Beauty Bill para regular la seguridad de las extensiones y otros productos de belleza. En la Unión Europea, por su parte, ya existen normas más estrictas para limitar o prohibir el uso de ciertas sustancias peligrosas, incluidos algunos compuestos organoestánnicos, y establecer límites de concentración en este tipo de productos cosméticos.