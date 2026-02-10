TRANSPORTES
Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio
El corte del servicio se produjo alrededor de las 22:15 horas y afectó a las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo)
Paula Correa
La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.
El corte del servicio se produjo alrededor de las 22:15 horas y afectó a las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo).Los trenes de la línea C-3 rotan en Atocha, mientras que los de la C-4 están siendo desviados por el túnel de Recoletos.
Bomberos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, que ha provocado humo en el interior del túnel, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región