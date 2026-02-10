Récord hídrico en España: los embalses ganan 5.634 hm³ en siete días y ya rozan el 80%

La reserva hídrica española ha sumado entre el 2 y el 9 de febrero un total de 5.600 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone una cifra récord en España en más de 30 años. Así, los embases ya almacenan 43.341 hm3 y se encuentran al 77,3% de su totalidad, lo que supone que han subido 10,1 puntos en una sola semana, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Es decir, en siete días ha llovido el equivalente al 10,1% de la capacidad total de los embalses.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido la que ha revelado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas cifras suponen un récord en más de 30 años en España. En este sentido, ha recordado que el aporte de más de 5.600 hm3 de esta semana se suma a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior.

En este sentido, ha explicado que "este enero ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo" mientras que, en el caso de Grazalema (Cádiz) ha llovido "en los últimos 15 días más de lo que llueve en un año completo".

"Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años. En total, más de 10.000 hectómetros cúbicos en dos semanas", ha puntualizado.

Ocho borrascas consecutivas y aviso de precaución

En cualquier caso, ha insistido en que "la situación actual no se puede dar por cerrada". "Viene una nueva borrasca, por lo que hablamos de ocho borrascas consecutivas, un tren de borrascas que hacía más de 30 años que no veíamos y, por lo tanto, es importantísimo llamar a la precaución y que toda la población esté pendiente de los servicios de emergencias", ha reiterado.

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3%. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

Imagen del embalse de La Serena / CHG / Europa Press

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 80,1% y la mediterránea, al 68,4%. Todas las cuencas menos el Segura están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay cuatro que superan el 90%: Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las Cuencas internas de Cataluña (92,2%) y Cuencas internas del País Vasco (90,5%).

Por encima del 80% están el Cantábrico Occidental (89,6%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Guadalete-Barbate (85,1%), el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%). Mientras, el Tajo está al 79,3%; el Duero, al 76,8%; el Guadalquivir, al 74,4%; el Ebro, al 74,3% y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71%; y el Júcar, al 57,3%. Por debajo de la mitad, figura el Segura, al 39,4%.

La reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- se encuentra al 74,69% y almacena 28.977 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico está al 83,29% y tiene 14.264 hm3. De acuerdo con el último boletín publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura este domingo la cuenca está al 39% con 449 hm3. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 20% con 231 hm3.