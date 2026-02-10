Casi el 30% de los adolescentes que hacen apuestas 'on line' sufren problemas de adicción

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, han presentado este lunes el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos. El informe, ha explicado Padilla, se ha centrado en los juegos de azar, el consumo de pornografía y el uso problemático de las redes sociales. El dibujo general, ha señalado el secretario de Estado, apunta a una cierta estabilidad y disminución en el uso de redes; un descenso más notable en el consumo de pornografía y un "incremento" en los juegos de azar, tanto 'on line' como presencial, mucho más marcado entre los chicos.

Se trata de un documento que recoge los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en relación con las adicciones sin sustancia. El trabajo de campo fue realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes de entre 14 y 18 años. Además, también incorpora los últimos datos del indicador de personas admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, notificados por las comunidades.

Más dinero

El informe señala un aumento del juego problemático entre los estudiantes de 14 a 18 años, fundamentalmente entre los chicos (8,4% en 2025 versus 6% en 2023) y sobre todo entre quienes han jugado a juegos de azar 'on line' (27,7% en 2025 versus 23,5 en 2023). Tanto 'on line' como de forma presencial, los chicos gastan mayores cantidades de dinero que las chicas. Los que juegan online se gastan más dinero que los que juegan presencialmente.

El objetivo de este informe es conocer la situación actual y la evolución de las adicciones comportamentales en España, en concreto, del juego de azar, el uso problemático de internet y redes sociales, la posible adicción a videojuegos y el uso de pornografía, para conocer su impacto en los hábitos y la salud mental de la población joven, ha explicado Javier Padilla, quien ha recordado que se trata de un trabajo que se da a conocer tras el anuncio del Gobierno de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

Juegos de azar

Para la realización de la encuesta, se ha considerado que se practica juego de azar cuando se cumplen estas tres condiciones: la persona que juega apuesta dinero (participación con dinero); hay un resultado incierto sobre los hechos sobre los que se apuesta (azar) y hay premios evaluables económicamente (premios).

En 2025, el 13% de los estudiantes de secundaria ha jugado a juegos de azar 'on line', y de forma llamativa, un 20,9% lo ha hecho de forma presencial, lo que evidencia, ha indicado la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, que existe poco control sobre el acceso a casas de apuestas.

Se trata de datos más elevados que los de 2023 y de 2021. En ambas modalidades de juego de azar, las cifras son mayores en los chicos que en las chicas ('online': el 20,7% hombres frente al 5,3% de las mujeres; presencial: el 29,5% hombres frente al 12,3% de las mujeres). La prevalencia de juego de azar aumenta a medida que aumenta la edad salvo en las chicas que juegan a juegos de azar 'on line'.

Bingo

El tipo de juego de azar difiere por sexo: en el 'on line', las chicas que juegan lo hacen al bingo y a la ruleta, mientras que los chicos, a la ruleta y a las apuestas deportivas. En la modalidad presencial, las chicas que juegan participan más en bingo y loterías, mientras que los chicos lo hacen con mayor frecuencia en ruleta y máquinas de azar.

En ambas modalidades de juego de azar, la prevalencia de posible juego problemático es mayor entre quienes juegan con más frecuencia (diaria o semanalmente) y entre quienes gastan más dinero, especialmente a partir de 61 euros o más en un solo día. El estudio también señala que las apuestas deportivas, las máquinas de azar, los juegos de cartas con dinero o la ruleta presentan una prevalencia de juego problemático claramente superior (27%) a la observada en otros juegos.

Redes sociales

Respecto a las redes sociales, el 15,3% de los estudiantes presenta un uso problemático, con una prevalencia ligeramente mayor en las chicas (15,7%). El uso de videojuegos se mantiene muy extendido entre los estudiantes (84,4%), con una prevalencia significativamente mayor en los chicos (96,8% frente a 71,8%). Se estima que un 8,6% de los estudiantes varones podría presentar una posible adicción a videojuegos frente a un 1,8% en el caso de las mujeres.

En cuanto a la pornografía, en 2025 disminuye su consumo respecto a ediciones anteriores, aunque más de la mitad de los jóvenes encuestados declaran haberla utilizado en el último año. El 4,1% de los estudiantes presenta un uso problemático de pornografía, con una prevalencia claramente superior entre los chicos (el 7,2% frente al 1%).

El indicador de admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales sin sustancias empezó a recogerse en 2021. En el año 2023, las admisiones ascienden a 4.916, cifra algo superior a la obtenida en 2022 (4.670). La mayoría de ellas corresponden a hombres (87%) y están relacionadas con la adicción al juego (81%), seguida de los trastornos relacionados con videojuegos, redes sociales y otros dispositivos digitales (9%).