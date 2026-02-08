La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Extremadura mantiene nivel 1 del Plan de Inundación a pesar de la tregua de la lluvia Los desembalses de presas en nivel rojo, como Cedillo y Alcántara, en la provincia de Cáceres, y las pacenses de García Sola y Orellana, obliga al Gobierno extremeño a mantener la situación operativa 1 tanto del Plan de Protección Civil (PLATERCAEX) como el Plan de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX). En este marco operativo y de seguridad, el Ejecutivo regional ha optado por mantener las evacuaciones ya vigentes en casas aisladas de las pedanías de Gévora y Valdebótoa (Badajoz), Mengabril y Medellín; la urbanización 'La Isleta' en Coria, algunas viviendas en el camino de Rincón de Caya (Badajoz), así como en Burguillos del Cerro.

Las embalses de Ciudad Real, en su máxima capacidad, atraen a cientos de visitantes Los embalses de la provincia de Ciudad Real se han convertido este domingo en un punto de atracción para cientos de personas que, ante la tregua de las borrascas atlánticas, se han acercado a observar el desembalse de varias presas que han alcanzado su máxima capacidad tras las lluvias. Uno de los ejemplos más destacados es el embalse de El Vicario, situado sobre el río Guadiana, que es una de las cinco presas de la provincia que en la actualidad vierte agua después de haberse llenado por completo, lo que supone una imagen poco habitual que no se producía desde hace años y que ha despertado el interés de numerosos curiosos.

Aviso naranja en el oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes vientos La borrasca Marta va alejándose por el nordeste peninsular, pero dejando aún en aviso naranja algunas zonas del oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes rachas de viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el valle de Almanzora, Los Vélez, el Campo de Tabernas (Almería); Guadix y Baza (Granada) y el noroeste de Murcia se podrían dar rachas máximas de hasta 90 kilómetros hora (km/h), con vientos de componente oeste que suponen un "peligro importante".

El tren de borrascas deja ya en Andalucía 10.613 emergencias y más de 11.000 desalojados La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya a 10.613 incidencias, mientras que la cifra de personas desalojadas sigue superando las 11.000, según el primer balance de este domingo. Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás, se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481), según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El Guadalquivir vuelve a bajar en Córdoba tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche El Guadalquivir a su paso por Córdoba ha comenzado a bajar su umbral durante la madrugada tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche y a las 9:30 horas de este domingo se encuentra en los 5,6 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río alcanzó a las 0:10 horas de este domingo el umbral de los 5,908 metros, un nivel ligeramente superior a la noche del viernes en que había alcanzado su pico máximo de este episodio de borrascas.

El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete. Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal. Está prohibido el paso a camiones y articulados en Madrid y Segovia, en la carretera A-1 entre El Molar y Cerezo de Abajo y en Segovia, la SG-20, a la altura de Segovia capital. Ya están transitables con precaución, en Madrid y Ávila, la AP-6 entre Las Eras y Maello; en Segovia y Ávila, la AP-51 entre Villacastín y Brieva; en Segovia, la AP-61 en El Espinar; en Zamora y Ourense, la A-52 entre Río Negro del Puente y A Canda. También transitables con precaución en León y Lugo la A-6 entre Manzanal y Pedrafita Do Cebreiro; y en Ávila, la A-50 en Narrillos de San Leonardo y la AV-20 en Ávila capital.

El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras. Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz.

El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo. La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 33 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo).

Muere una conductora al chocar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid Una conductora de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid, ha informado el 112. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según los servicios de emergencias.