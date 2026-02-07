En Directo
Efectos del temporal
En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal
Este sábado llega un nuevo frente que mantendrá a gran parte de la región en alerta por lluvias, viento y nieve
Extremadura encara un sábado con alerta naranja en gran parte de su territorio ante la entrada de una nueva borrasca, Marta. La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Laura Alcázar
El Ayuntamiento de Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía ante la previsión de fuertes lluvias y viento
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.
El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de vigilancia y ha comenzado la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.
Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.
Badajoz vuelve a cortar el Puente de la Autonomía por el caudal del Guadiana
Laura Alcázar
Extremadura eleva a naranja la alerta este sábado por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado a nivel naranja la alerta meteorológica en distintos puntos de la región para este sábado, ante la previsión de lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región.
El norte de la provincia de Cáceres permanecerá en alerta naranja por lluvias desde las 6:00 horas del sábado hasta las 00:00 del domingo. En este periodo, la precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a 80 litros por metro cuadrado, con los mayores registros previstos en la zona oriental de la provincia.
Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, estará en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas del sábado, con vientos del oeste y suroeste y rachas máximas de hasta 90 km/h.
Además, el 112 mantendrá activados avisos amarillos en buena parte del territorio extremeño por lluvias, viento y nieve. En ambas provincias se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo, mientras que en zonas como Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez los acumulados podrían alcanzar los 40 litros en 12 horas.
Actualización de vías afectadas por el temporal en Cáceres
Las intensas lluvias continúan provocando importantes afecciones en la red viaria de la provincia:
En la carretera CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, se encuentra afectado el tramo comprendido entre los kilómetros 3,400 y 3,900, donde se ha producido el anegamiento de la vía debido a las lluvias intensas, manteniéndose la circulación en nivel negro.
También presenta nivel negro de circulación la carretera CC-437, entre la EX-118 y Pico Villuercas, con afección desde el kilómetro 0 hasta el 10,800, como consecuencia de la presencia de nieve en la calzada. El tramo se encuentra debidamente señalizado.
Asimismo, permanece cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres, debido a las condiciones adversas.
En cuanto a la autovía A-5, se registran varias incidencias relevantes. En el tramo comprendido entre los kilómetros 244 y 244,800, en sentido Badajoz, se ha producido un socavón que ha obligado al corte del carril izquierdo.
Además, en el punto kilométrico 240 de la A-5, en dirección Madrid, se ha detectado otro socavón, con el corte del carril derecho, debidamente señalizado. A esto se suma el corte del carril derecho entre los kilómetros 275 y 282, también en sentido Madrid
La Guardia Civil refuerza la vigilancia del río Tiétar ante el aumento del caudal
La Guardia Civil mantiene activa una vigilancia permanente de la situación meteorológica en la comarca de La Vera, donde el aumento del caudal del río Tiétar ha provocado acumulaciones de agua en distintos puntos del territorio.
Los agentes realizan un seguimiento continuo con el objetivo de prevenir posibles incidencias y garantizar la seguridad de vecinos, conductores y explotaciones agrícolas, especialmente ante la llegada de una nueva borrasca y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
Desde las autoridades se insiste en la importancia de extremar la precaución y seguir las recomendaciones de seguridad, evitando desplazamientos innecesarios por carreteras secundarias o zonas inundables. Asimismo, se recuerda que no deben cruzarse cauces, badenes ni caminos anegados, aunque el nivel del agua aparente ser bajo, y que es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
EP
Suspendido todo el fútbol base y aficionado en Extremadura este sábado por las condiciones meteorológicas
La Real Federación Extremeña de Fútbol ha decidido suspender todos los encuentros programados para este sábado 7 de febrero en todas las categorías federadas de la región, incluyendo fútbol y fútbol sala, tanto base como aficionado, debido a la activación de alertas meteorológicas.
En las próximas horas se procederá a la reprogramación de dichos partidos, ajustándolos a las fechas libres disponibles en el calendario oficial. Una vez fijadas las nuevas fechas, serán comunicadas "con la debida antelación" a los clubes, a los que agradece la comprensión y colaboración ante esta "situación excepcional".
EP
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
Las lluvias de las últimas semanas en una parte importante de la Península, junto con la nieve que ha caído también en la mitad norte, hacen que algunas carreteras tanto de la red secundaria como algunas vías de alta capacidad se hayan visto afectadas con cortes, desprendimientos, así como otras circunstancias que hacen complicado e incluso imposible la circulación.
De nuevo, y según las previsiones de AEMET otro frente atlántico, en este caso la borrasca 'Marta', llega a la Península provocando más lluvias en zonas del tercio sur, muy afectadas ya en días previos y vuelve a traer nieve a otras zonas del centro y en parte de la zona norte.
Según las previsiones, el peor día es este sábado, con Andalucía y Extremadura entre las zonas más afectadas, con niveles amarillos e incluso naranjas, de ahí que la DGT solicite evitar realizar desplazamientos que sean innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule.
Ocho carreteras continúan cortadas al tráfico en Extremadura
Ocho carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas por la acumulación de precipitaciones en forma de nieve, lluvia o por los daños causados en la infraestructura. El 112 ofrece el listado:
-Nacional N-430 (Badajoz-Granada): cortada en el punto kilométrico 118
-EX-106: de Miajadas a Don Benito, entre el kilómetro 19 al 15.
-BA-074: de Granja de Torrehermosa al límite provincial con Córdoba, está cortada desde el kilómetro 0 al 3
-BA 139: une la Ex313 con la Ex-107, en Táliga
-BA-142: corte en el kilómetro 7,2, el badén de Yelbes a Valdetorres.
-BA-162: de Zurbarán a Valdivia, sufre un corte desde la N-430 hasta Zurbarán
-CC- 157: en Coria
-CC-146: une la EX 117 con el límite con Portugal por Zarza Mayor
-CC-437: en el Pico Villuercas.
Lola Luceño Barrantes
Extremadura mantiene el Plan de Inundaciones y de Protección Civil ante la llegada de la borrasca Marta
La Junta de Extremadura ha decidido mantener el nivel 0 del PLATERCAEX (Plan Especial de Protección Civil ante Situaciones de Emergencia de la Comunidad Autónoma) y el nivel 1 del INUNCAEX (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones), tras la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrada este viernes.
Tras el encuentro, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, ha informado de la activación de tres nuevas alertas meteorológicas para este fin de semana por la previsión de lluvias, rachas de viento y posibles nevadas en el norte de la provincia de Cáceres.
En concreto, se ha activado un aviso amarillo por lluvias en toda la región desde las 06:00 horas del sábado y hasta las 00:00 del domingo. También se ha activado un aviso por viento desde las 08:00 hasta las 18:00 del sábado. Además, se ha emitido una alerta por nieve en el norte de la provincia de Cáceres desde las 11:00 del sábado hasta las 00:00 del domingo 8.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, visita las zonas afectadas por el agua en Coria
