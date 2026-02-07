En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Extremadura eleva a naranja la alerta este sábado por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado a nivel naranja la alerta meteorológica en distintos puntos de la región para este sábado, ante la previsión de lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región.

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá en alerta naranja por lluvias desde las 6:00 horas del sábado hasta las 00:00 del domingo. En este periodo, la precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a 80 litros por metro cuadrado, con los mayores registros previstos en la zona oriental de la provincia.

Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, estará en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas del sábado, con vientos del oeste y suroeste y rachas máximas de hasta 90 km/h.

Además, el 112 mantendrá activados avisos amarillos en buena parte del territorio extremeño por lluvias, viento y nieve. En ambas provincias se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo, mientras que en zonas como Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez los acumulados podrían alcanzar los 40 litros en 12 horas.