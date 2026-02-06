La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Los cauces del Guadalquivir y Genil, principales preocupaciones en la provincia de Sevilla

Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos.

En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana".

La previsión es que, en el caso del Guadalquivir, se trate de "un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", ha indicado el subdelegado, quien ha especificado que ayer, cuando "el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia", se aprovechó para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, "pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo".