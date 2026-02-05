Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Efectos de la borrasca Leonardo en Extremadura: decenas de evacuados, 27 presas aliviando y 30 carreteras afectadas

La Junta ha activado la situación operativa 1 del plan Inuncaex para toda la región, ante las previsiones de fuertes lluvias y vientos

Extremadura enfrenta una jornada complicada debido a la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX). Durante esta mañana, se han registrado numerosos cortes de carreteras, se han evacuado a más de 600 vecinos y hay numerosas incidenicias por toda la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

