La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

73 carreteras afectadas El temporal de nieve afecta en la mañana de este miércoles a un total de 73 carreteras, diez de ellas en la red principal, mientras que otras 38 vías secundarias están cortadas al tráfico a consecuencia de la lluvia. Según información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Europa Press, es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna, en la provincia de León.

En Mijas El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha habilitado el hipódromo como espacio de acogida para caballos, equinos y animales en general, poniéndolo a disposición de municipios vecinos que tienen aviso rojo por las inclemencias meteorológicas previstas. Así, aunque en Mijas no está prevista la activación de el aviso rojo, el Consistorio ha optado por una actuación preventiva y solidaria, ofreciendo este recurso municipal a aquellas localidades cercanas que puedan necesitar trasladar animales para garantizar su seguridad y bienestar ante posibles inundaciones, desprendimientos u otras incidencias derivadas del temporal, según han indicado en un comunicado.

Miguel Ferrary (Málaga) Los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo Las lluvias caídas durante la noche en la zona occidental de la provincia de Málaga, con la llegada de la borrasca Leonardo, ha empezado a elevar el nivel de los ríos de forma alarmante. El río Guadiario ya se encuentra en en nivel rojo, con una crecida que supera su capacidad y desbordándose de su cauce. El río Guadalteba, a su paso por Teba, también ha alcanzado el nivel rojo de capacidad. Lea aquí la noticia completa.

Soria amanece bajo una intensa nevada Casi toda la provincia soriana ha amanecido este miércoles bajo un considerable manto blanco que ha obligado a activar el nivel amarillo de aviso, por dificultades en el tráfico, en varios puntos estratégicos tanto de vías de alta capacidad como de carreteras nacionales y secundarias. Desde primera hora de este miércoles, el ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha numerosos efectivos para limpiar las calles y facilitar los desplazamientos y ha alertado de la suspensión del servicio de autobuses urbanos hasta nuevo aviso.

Ceuta, aislada La Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra este miércoles aislada por mar y por aire de la Península como consecuencia de la fuerza del viento, con rachas de más de 90 kilómetros por hora, que han provocado la cancelación de los servicios marítimo y aéreo. Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, las comunicaciones con el puerto de Algeciras (Cádiz) están canceladas, al igual que los desplazamientos en helicóptero que realiza la empresa Hélity hasta Algeciras y Málaga debido a la fuerza de los vientos de poniente por la borrasca Leonardo.

Patricia Godino (Sevilla) "Peligro extraordinario" en Grazalema La estampa de las nubes encajonadas entre las paredes de la Sierra de Grazalema no es hoy una curiosidad turística, sino una señal de alarma. La Aemet ha activado el aviso rojo por peligro extraordinario, una categoría reservada para situaciones donde la naturaleza amenaza con desbordar toda previsión. Con acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, el municipio gaditano se prepara para lo que el Ayuntamiento ha definido en sus redes sociales como un "riesgo inminente de inundaciones y desprendimientos". La borrasca Leonardo se recordará en tiempo en este bellísimo pueblo enclavado al noreste de la provincia de Cádiz. La Junta ha avisado que habrá multas para quienes no cumplan las medidas decretadas, pero en Grazalema conocen estas normas como la palma de la mano, conviven con la fuerza de las lluvias desde que el tiempo es tiempo.

En Algeciras El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha dado a primera hora de este miércoles 4 de febrero la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro, lo que ha provocado que quede cortado el puente existente en la zona. Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para valorar la situación, que se ha producido con aviso de nivel rojo activo hasta las 15.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

3.000 desalojados La borrasca Leonardo ha provocado este miércoles que se suspendan las clases presenciales en Andalucía, excepto en Almería, el desalojo preventivo de 3.000 personas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, y el corte de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez de la Frontera.

La situación en Sevilla Un total de siete carreteras se encuentran cortadas en la provincia de Sevilla y hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1.900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En la provincia sevillana, en aviso amarillo por lluvia y viento, la Guardia Civil ha atendido hasta 21 avisos durante la madrugada y primeras horas de la mañana y se ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra preposicionada en la provincia por si la dirección de emergencias requiriera su participación.