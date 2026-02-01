Calasparra
El novillero Joao D’Alva recibe el trofeo ‘Espiga de Oro’ de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra
Gala de entrega de premios de la XXXIV Feria Taurina del Arroz de Calasparra
El novillero Joao D’Alva recibe, de manos de la alcaldesa de Calasparra, el trofeo ‘Espiga de Oro’ como triunfador de la Feria de Calasparra 2025.
Este sábado 31 de enero se celebró la tradicional Comida de Gala y Entrega de Premios de la Temporada 2025 en Calasparra. En el incomparable marco del Restaurante Santuario Nuestra Señora de la Esperanza, se celebró el acto organizado por el Club Taurino de Calasparra y presentado por José Ángel Moya.
El acto estuvo organizado por el Club Taurino de Calasparra y fue presentado por José Angel Moya
Al acto acudieron la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, concejales del Equipo de Gobierno y la Corporación Municipal. También estuvieron representados las asociaciones taurinas de la localidad y de la Región de Murcia y también del panorama nacional.
Premiados
Completaron el cuadro de honor los siguientes premiados: David Pacheco (mejor puntillero), Hélder Pires (mejor puyazo), Víctor Álvarez (mejor brega y mejor par de banderillas), Huevero de Miura (mejor novillo) y la ganadería Fuente Ymbro, premiada como la mejor novillada de la feria.
El Club Taurino premió como detalle para el recuerdo “Ángel Rodríguez Moya” a la Policía Local de Calasparra
El Club Taurino premió como detalle para el recuerdo “Ángel Rodríguez Moya” a la Policía Local de Calasparra por su inestimable labor y colaboración ejemplar durante la Feria taurina del Arroz y los encierros.
La Junta Directiva del Club Taurino concedió una mención especial de ámbito nacional a Florencio Fernández Castillo, 'Florito', por su destacada trayectoria como mayoral de la plaza de toros de Las Ventas y por su importante aportación a la Feria Taurina del Arroz con sus cabestros.
El Ayuntamiento hizo entrega del premio “Memorial Víctor Barrio” en esta ocasión a los areneros de la plaza, en reconocimiento a su importantísima labor, que este pasado año quedó más visible que nunca cuando, tras dos tardes de intensa lluvia, hicieron un gran trabajo para achicar el agua del ruedo y permitir que los festejos pudieran continuar.
'Espiga de plata'
El triunfador del Trofeo Espiga de Plata en su XVI edición recayó en Antonio Aparicio, por su encomiable faena, demostrando talento, entrega y una firme proyección. Un premio importante que reconoce su esfuerzo y calidad, y que supone un estímulo para seguir creciendo y consolidándose.
Durante la gala, también se entregaron los galardones del IX Concurso Internacional de Fotografía Taurina, siendo premiada como Portada de la Revista “La Fiesta” (XVII edición 2026) la obra “Agradeciendo la vida”, de Antonio Fernández Mora, y como Foto Feria 2025 la imagen “Saludando a los tendidos”, de Daniel Martínez Aída.
Cerraron el acto los discursos de Francisco Núñez, presidente del Club Taurino de Calasparra, quién agradeció la asistencia a esta comida gala que llenó el aforo del emplazamiento. Manifestó nuevamente que el Club seguirá defendiendo los toros y la Feria de Calasparra, fomentando la afición durante todo el año y trabajando por los toros.
La apuesta institucional del Ayuntamiento por los festejos taurinos, defendiendo la Fiesta como una seña de identidad del municipio
Por último, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, reafirmó la apuesta institucional del Ayuntamiento por los festejos taurinos, defendiendo la Fiesta como una seña de identidad del municipio. Agradeció el trabajo y la implicación de todas las personas que hacen posible su continuidad y crecimiento, destacó el impacto económico de la Feria Taurina para el pueblo y reiteró su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo y la proyección de Calasparra.
