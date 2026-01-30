Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una joven opositora de Huelva

La tragedia de Adamuz se ha cobrado una nueva vida y se elevan a 46 los fallecidos en el accidente entre los dos trenes. La víctima es una joven vecina del municipio onubense de La Palma del Condado, en Huelva, una de las opositoras que viajó en el Alvia de vuelta a casa tras hacer el examen de instituciones penitenciarias.

Al ser rescatada se trasladó de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresada en la UCI, "con pronóstico grave" por politraumatismo y afectación el los pulmones, según los partes médicos, hasta ahora en que se ha confirmado el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía.

La chica viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados en el siniestro, y con su muerte se elevan a 29 los vecinos de la provincia de Huelva que han perdido la vida en el accidente. Este jueves se celebró en la capital onubense la misa funeral, que tuvo lugar en el pabellón deportivo Carolina Marín, que congregó a más de 4.400 personas, entre ellas más de 330 familiares de las víctimas del accidente. Junto con La Palma del Condado, varios municipios de la provincia han sido golpeados de lleno por la tragedia: Aljaraque, Gibraleón, Lepe, Punta Umbría...

Tres fallecidos de La Palma del Condado, parada del Alvia

Cuando la noticia del descarrilamiento de los trenes trascendió y empezó a conocerse la dimensión de la tragedia, en La Palma del Condado empezaron a temerse lo peor. La Palma es una de las paradas de los Alvia que hacen el trayecto Madrid-Huelva, por lo que era lógico que entre los pasajeros se encontraran vecinos de esta localidad situada a unos 40 kilómetros de Huelva capital.

Como explicó la alcaldesa Rocío Moreno a El Correo de Andalucía, en el Alvia viajaban cuatro vecinos del municipio: tres mujeres y un varón; una chica joven que viajaba en el vagón 4, también opositora, salió ilesa del accidente; un matrimonio, de unos 60 años y muy conocidos en la localidad, fallecieron los dos: el cuerpo del marido fue encontrado en las primeras horas por los miembros de los equipos de rescate y el cuerpo de la mujer fue localizado días después del siniestro.

Todas las esperanzas estaban puestas en la recuperación de esta mujer que, como otros tantos aspirantes a una plaza pública, viajaron aquel fin de semana a Madrid con el propósito de lograr entrar en el cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias y cogió de vuelta a casa el Alvia aquel fatídico 18 de enero. Tras 14 días ingresada en el Reina Sofía, no ha podido superar las complicaciones en su organismo derivadas del accidente.

n este momento, 16 personas continúan ingresadas, después de que se haya producido un alta en el hospital Cruz Roja de Córdoba, según ha informado también el propio hospital. Entre los hospitalizados, hay 15 adultos y un menor que afortunadamente se encuentra en planta desde hace días.