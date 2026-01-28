Trece comunidades tendrán avisos este jueves por lluvia, viento y oleaje

Un total de trece comunidades autónomas --salvo Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra-- junto a Ceuta y Melilla tendrán aviso este jueves por lluvia, viento y oleaje con mínimas de hasta 1ºC en Soria y Girona en una jornada marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el viento activará los avisos de nivel amarillo en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Albacete, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia (altiplano, valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Castellón y Valencia. Sin embargo, se elevará a nivel naranja (importante) en Almería, Granada y Murcia (noroeste).

El oleaje pondrá bajo aviso amarillo a Cádiz, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costa), Murcia (valle del Guadalentín, Lorca y Águilas costa), Guipúzcoa, Vizcaya, Alicante, Melilla (costa), Ceuta (costa), Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) y Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma y El Hierro). A su vez, subirá a nivel naranja en Almería, Granada, Asturias (litoral occidental y oriental costas), A Coruña, Lugo, Pontevedra y Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón costa).

Por su parte, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Albacete y Madrid (sierra) esperan aviso amarillo por lluvia, que alcanzará el nivel naranja en Cádiz.

De esta forma, AEMET prevé que la sierra del sureste peninsular y sierra de Madrid registre este jueves probables precipitaciones persistentes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental.

Además, persistirá la circulación atlántica debido al paso de un frente que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, aunque serán menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla. Al mismo tiempo, Canarias tendrá cielos poco nubosos.

Los mayores acumulados se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular así como en la sierra de Madrid. En la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a ser menos intensas y se abrirán algunos claros, salvo en el sur peninsular así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, con posibilidad de que vayan acompañadas localmente de tormenta y granizo.

Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de entre 1.000 y 1.200 metros (m) que subirán a 1.500 o 1.700 m, en el entorno pirenaico de 1.300 o 1.500 m y llegarán por encima de 1.800 m en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, pero bajarán de 2.000 m hasta los 1.300 o 1.500 en el noroeste.

Suben las temperaturas

Las temperaturas ascenderán de forma casi generalizada en la Península y Baleares, salvo las mínimas en Cataluña y las máximas en cuadrante suroeste, donde se esperan pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas de amplias zonas de la mitad norte peninsular con pocos cambios en Canarias y heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, que serán más extensas e intensas en el Pirineo.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que llegará a fuerte con rachas muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Baleares, Estrecho, Alborán, montañas del centro y de Andalucía, así como amplias zonas del tercio oriental peninsular. También será posible en puntos de ambas mesetas y podrá llegar a ser localmente huracanado en las sierras del extremo sureste, mientras que Canarias espera viento flojo de oeste rolando a norte moderado.