España diagnosticará este año más de 8.000 cánceres en jóvenes: 3.400 en hombres y 4.800 en mujeres

A los oncólogos les preocupa el aumento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes, entre 20 y 30 años, posiblemente relacionada con dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota, obesidad y/o uso excesivo de antibióticos. En 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en esta franja etaria en España, unos 3.400 en hombres y 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5% de los casos y el de tiroides, un 13,4%. Son datos del informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y presentado este miércoles con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero.

En cifras globales, el número de cánceres diagnosticados en nuestro país durante 2026 alcanzará los 301.884, lo que supone un ligero incremento del 2% respecto a 2025 con 296.103. Al igual que se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, se estima que en 2050 la incidencia supere los 350.000 casos en España, remarca el trabajo.

El informe aporta los últimos datos disponibles suministrados tanto por REDECAN para la incidencia, la prevalencia y la supervivencia en España, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la mortalidad, como por el 'Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diversos indicadores a nivel mundial.

Los más frecuentes

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados serán los de colon y recto (44.132 nuevos casos), mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929). Muy por detrás, están los linfomas no hodgkinianos (12.201), el cáncer de páncreas (10.405), el de riñón (9.165), el melanoma maligno cutáneo (8.074), los cánceres de cavidad oral y faringe (8.203), y los cánceres de cuerpo uterino (7.759), estómago (7.595) e hígado (6.852).

Por sexo, en los hombres, como en 2025, serán mayoritarios los de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496). Y, en las mujeres, los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). En este último colectivo el cáncer de pulmón (11.829) se mantiene como tercer tumor más incidente desde 2019 por el aumento del consumo de tabaco en el mismo a partir de los años 70.

Las causas

En las últimas décadas, el número absoluto de cánceres diagnosticados se ha incrementado por varias causas, señala el documento: el aumento poblacional (en 1990 la población española era de unos 38.850.000 habitantes y en 2026 de casi 50.000.000); el envejecimiento de la población (la edad es un factor de riesgo fundamental); la exposición a factores de riesgo evitables, como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo; y la detección precoz en algunos tipos como el colorrectal y los de mama, cuello uterino o próstata.

En mujeres la incidencia de cáncer de pulmón es 2,37 veces superior en 2026 que en 2007

Además, se aprecia un claro descenso del cáncer de pulmón y vejiga urinaria en hombres debido a la reducción del hábito tabáquico, mientras que en mujeres la incidencia de cáncer de pulmón es 2,37 veces superior en 2026 que en 2007. Según datos del INE, en 2023 todavía el 13,3% de las mujeres y el 20,2% de los hombres fuman a diario.

Constante incremento

En los últimos años, se observa, además, "un ligero pero constante incremento" en las tasas de incidencia del cáncer de mama en mujeres, y de los cánceres de páncreas, tiroides y linfomas no hodgkinianos en ambos sexos. Y, como se ha dicho, existe una "preocupación creciente" por el incremento en la incidencia del cáncer en adultos jóvenes.

"Entre los tumores que más están creciendo en esta población destacan los de colon, mama, páncreas, estómago, testículo o endometrio, entre otros, con posibles factores de riesgo como las dietas inadecuadas, las disfunciones de la microbiota, la obesidad o el uso excesivo de antibióticos", explica el presidente de REDECAN desde 2018 a 2025, el doctor Jaume Galceran.

Factores de riesgo

Tabaco, alcohol y obesidad continúan siendo algunos de los factores de riesgo evitables más importantes. Relacionados con el cáncer de pulmón existen otros como la exposición al radón residencial, se remarca, principal factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y segundo factor en pacientes fumadores. La concentración de radón en España es heterogénea, con los niveles más altos en Galicia, seguido de Extremadura y Madrid. Se estima que hasta un 3,8% de las muertes por cáncer de pulmón en España podrían deberse a la exposición a radón, alcanzado el 7% en las comunidades autónomas con mayores niveles de exposición.

Noticias relacionadas

"La supervivencia de los pacientes con cáncer de España es similar a la de los países de nuestro entorno. Se estima que se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años relacionado con la aplicación de nuevos tratamientos y una mayor implantación del cribado, por ejemplo, del cáncer colorrectal en los últimos años", señala el presidente de SEOM, el doctor Javier de Castro.