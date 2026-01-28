La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

En Directo
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas
El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. La decisión se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
Sánchez pide prudencia y evitar desplazamientos ante los avisos por nieve, lluvia y viento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos que tengan prudencia y eviten desplazamientos imprescindibles ante el temporal de nieve lluvia y viento que está provocando cortes de carretera en varios puntos del país. "Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento", ha señalado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios", ha señalado a continuación. Además ha pedido consultar la previsión meteorológica a través de la Aemet así como el estado de las carreteras en la DGT, que en este momento advierte de cortes en la autovía A-6 en Madrid, con vehículos atrapados por la nieve, principalmente en la zona entre Torrelodones y Galapagar.
Se elevan a 150 las vías afectadas por el temporal
La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras. Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.
Seis cauces de la cuenca del Tajo, en nivel rojo en la provincia de Cáceres
La sucesión de borrascas que ha afectado a Extremadura durante este mes de enero, con la retirada de Joseph y la llegada de Kristin, ha provocado un aumento generalizado de los caudales, hasta situar a seis ríos en nivel rojo, el umbral que alerta de riesgo de desbordamiento y situaciones hidrológicas muy peligrosas. Este escenario implica la posible inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación, por lo que se recomienda extremar la precaución en las áreas próximas a los cauces afectados.
La nieve complica la circulación en el norte y el sureste de Valladolid con vehículos atascados
La nieve complica la circulación en estos momentos en el norte y sureste de la provincia, sobre todo en puntos como Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, el entorno de Castrillo de Tejeriego, en el Valle del Esgueva, y también en la Santa Espina y Urueña, con más de una decena de vehículos atascados. Según explica la Diputación de Valladolid a través de un comunicado, las intensas nevadas que se están registrando en la provincia están provocando complicaciones en varios puntos de la red viaria, especialmente en las zonas de los páramos. Las áreas donde la situación resulta más complicada en estos momentos son las zonas de Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, así como en el entorno de Castillo de Tejeriego. También se registran incidencias en La Santa Espina y Urueña. Actualmente, la circulación es posible, "aunque a muy baja velocidad, y la nieve está comenzando a cuajar en diferentes tramos". Desde el Servicio de Carreteras se recomienda "extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas". La Diputación tiene desplegados los cuatro camiones quitanieves y una pickup, que están trabajando de manera continuada en el esparcido de sal y en la atención a las incidencias que se van produciendo.
El viento provoca el vuelco de dos camiones en Cáceres
Las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Kristin' han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje a su paso por el puente sobre el río Tajo en la A-66, en el punto kilométrico 520. Ambos vehículos, uno en cada sentido de la autovía, han quedado tumbados en la calzada sin que se hayan producido daños personales relevantes, aunque sí ha afectado al tráfico, que ya se ha reanudado controlado por la Guardia Civil de Tráfico. Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología había activado la alerta roja por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8,00 y las 10,00 horas, ante le previsión de rachas que podrían superar los 130 kilómetros por hora.
Pablo Tello
Diario de un Madrid colapsado por la borrasca Kristin: "Una familia ha quedado atrapada por la caída de una rama dentro de la vivienda"
La nieve ha llegado a Madrid y, con ella, el caos. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la DGT en sus redes sociales. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama. La DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje. La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados. "Los colegios abrieron a primera hora, sobre las 07:00 horas, justo cuando comenzó la nevada. Parecía poca cosa, pero ha ido cuajando muy rápido. Los colegios abrieron y recibieron a los primeros alumnos, no demasiados. Al haber tanta nieve, los padres han ido a recogerlos, pero quedan algunos niños todavía en los centros. Las quitanieves no dejan de trabajar, sobre todo en las vías principales, con intención de desviar el tráfico de la A-6, que lleva colapsada desde hace horas. Ahora mismo hay 10 centímetros de nieve. No puedo sacar el coche, lo tengo aparcado en una pendiente y es imposible moverlo por el peligro que supone. Estamos pidiendo a todo el mundo que se quede en casa", señalan fuentes del Ayuntamiento de Torrelodones, uno de los municipios más afectados.
Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas
Aena ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el temporal de este miércoles, 28 de enero, y ante las previsiones de la Aemet, que avisa de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes. En un mensaje en redes sociales, el operador aeroportuario también ha aconsejado a los pasajeros que vayan a volar en las próximas horas que consulten con su aerolínea el estado de tu vuelo. Además, ha recomendado el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto, que está registrando algunos retrasos en los vuelos programados para este jornada, tal y como se puede comprobar en su web. No obstante, en declaraciones a Europa Press, Aena ha precisado que en su red, actualmente, solo ha habido una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que se ha tenido que desviar a Sevilla por baja visibilidad.
Situación complicada en las carreteras del norte y oeste de Madrid por la nieve
Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos. La A-6 es la carretera más afectada a estas horas, pues la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está intransitable por limpieza de la vía desde Guadarrama hasta Aravaca. Según se puede comprobar en las cámaras de la DGT, numerosos vehículos han quedado bloqueados por el cierre de la autovía. En la A-1, hay retenciones entre los puntos kilométricos 9 y 37, con uso obligatorio de cadenas y circulación restringida a autobuses y vehículos pesados. El uso de cadenas también es obligatorio en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo, y en todos los puertos de montaña madrileños.
