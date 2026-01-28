La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Diario de un Madrid colapsado por la borrasca Kristin: "Una familia ha quedado atrapada por la caída de una rama dentro de la vivienda"

La nieve ha llegado a Madrid y, con ella, el caos. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la DGT en sus redes sociales. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama. La DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje. La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados. "Los colegios abrieron a primera hora, sobre las 07:00 horas, justo cuando comenzó la nevada. Parecía poca cosa, pero ha ido cuajando muy rápido. Los colegios abrieron y recibieron a los primeros alumnos, no demasiados. Al haber tanta nieve, los padres han ido a recogerlos, pero quedan algunos niños todavía en los centros. Las quitanieves no dejan de trabajar, sobre todo en las vías principales, con intención de desviar el tráfico de la A-6, que lleva colapsada desde hace horas. Ahora mismo hay 10 centímetros de nieve. No puedo sacar el coche, lo tengo aparcado en una pendiente y es imposible moverlo por el peligro que supone. Estamos pidiendo a todo el mundo que se quede en casa", señalan fuentes del Ayuntamiento de Torrelodones, uno de los municipios más afectados.