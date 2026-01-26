Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler socialPresa TabalaMercados semanales MurciaVivienda en CartagenaCarlos Alcaraz
instagramlinkedin

Nuevo percance

Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid

Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores

Tren de cercanías en la estación de Atocha.

Tren de cercanías en la estación de Atocha. / Renfe

Javier Niño González

Madrid

Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.

Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.

Noticias relacionadas

Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents