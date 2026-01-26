Adif asegura que “es el principio del fin” del caos en Rodalies sin ofrecer ninguna fecha para su correcto funcionamiento

Finalmente el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ha comparecido para dar explicaciones del caos de Rodalies que tiene su origen en el estado de la infraestructura que gestiona este ente público. A las continuas preguntas sobre cuándo la red podrá funcionar ha respondido, sin concretar, que “es el principio del fin” de las continuas incidencias que sufre.

Marco ha comparecido junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que también ha realizado sus primeras declaraciones públicas acerca de la grave crisis de movilidad que atraviesa Catalunya debido a Rodalies.

Dimisiones

Preguntado sobre las dimisiones que exige a Adif y Renfe el Govern, Heredia ha mirado hacia el cielo: “venimos de un episodio de lluvias torrenciales, lo que está fuera de la propia planificación ferroviaria”. A lo que ha añadido que “la circulación ferroviaria también está suprimida y con alerta roja y episodios climáticos en Galicia”.

Heredia ha achacado a la climatología adversa los continuos episodios de desprendimiento de tierras, el último este mediodía en Arenys. Se espera nuevas lluvias en los próximos días, que no ofrecen un panorama esperanzador.

Pero los nuevos problemas que se han presentado esta mañana a primera hora, cuando Rodalies debía empezar a recuperar la normalidad, se han dado por motivos completamente ajenos al tiempo: ha fallado el centro de control de Adif, ubicado en la Estació de França, encargado de toda la circulación. Los trenes han tenido que parar inmediatamente.

Centro de control

Marco se ha visto obligado a dar explicaciones. “A las 6.20 el sistema se ha autobloqueado porque no había un control seguro de la operación ferroviaria. Se ha hecho un reseteo y a las 6.50 se ha empezado a recuperar la normalidad. No es tanto tiempo, pero ha afectado gravemente la operativa: los trenes no están en su sitio, han salido de la malla y se tarda horas en operar normalmente”. El responsable ha pedido disculpas, pero la ha justificado bajo la necesidad de controlar la seguridad. Marco ha asegurado de que se trata de un sistema de primer nivel, renovado en 2018, que también utilizan el metro de Barcelona y Ferrocarrils de la Generalitat. El centro de control ha fallado recientemente provocando la total paralización del tráfico ferroviario.

Fallos continuos

El día 20 al mediodía ya cayó el sistema del centro de control, horas antes del fatídico accidente de Gelida. También el 4 de diciembre falló el centro de control y toda la red quedó sin servicio.

¿Qué sería lo que ha provocado el último fallo? Según Marco, “No ha fallado ningún elemento material” y se están investigando las causas, sin descartar un ciberataque.

Por su parte, Renfe ha desplazado más de 20 miembros de su personal técnico para reforzar el centro de gestión de Rodalies. Heredia ha destacado el despliegue “nunca visto” de cerca de 650 informadores para intentar dar indicaciones a los usuarios.