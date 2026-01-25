Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 25 de enero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 25 de enero de 2026 es: 5, 11, 18, 34 y 42, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: FC Cartagena-Europa
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025