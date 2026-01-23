Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 23 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 23 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 5, 13, 21 y 42 y las estrellas 3 y 10.
El código del Millón ha sido el XHG89279.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Las imágenes del tren accidentado en Cartagena tras el choque con una grúa
- Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia
- Un murciano que iba a bordo durante el accidente de tren en Adamuz relata el infierno vivido: 'Había humo y pedían un médico
- El crimen de Lo Pagán ya tiene detenidos: caen tres personas por matar a un hombre de una puñalada en la calle en diciembre