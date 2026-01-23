La AMI hace un llamamiento público para la protección del derecho a la información

Con el título ‘Defender el periodismo es defender el derecho a la información’, la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a cien diarios y revistas de 25 grupos de comunicación, agencias de noticias y una empresa de radiodifusión, ha hecho un llamamiento conjunto a poderes públicos, plataformas tecnológicas, anunciantes y ciudadanía “para que, cada uno desde su responsabilidad, contribuyan a proteger el derecho a la información”.

La declaración, que coincide con la celebración el 24 de enero del Día del Periodista, lo hace a través de cuatro puntos:

Que las instituciones garanticen el marco jurídico que protege la libertad de prensa y el secreto profesional, evitando usos indebidos de procedimientos que puedan silenciar a los periodistas.

Que las políticas públicas en materia de medios se orienten a reforzar la transparencia y el pluralismo, asegurando que la ciudadanía tenga acceso a una oferta informativa diversa y de calidad.

Que las plataformas digitales asuman responsabilidades en la difusión de contenidos, en la creación de un ecosistema digital más justo, y promuevan modelos que favorezcan la información veraz y el periodismo independiente.

Que la sociedad civil y las empresas apoyen modelos económicos que sostengan redacciones profesionales, y que la ciudadanía valore y defienda el periodismo riguroso frente a la desinformación.

La AMI considera en su declaración que la información es un derecho constitucional y que “este derecho es inseparable del ejercicio profesional del periodismo: sin medios independientes y profesionales no hay garantía real de acceso a información fiable y de interés público”. Defender el periodismo, argumentan los editores españoles, es, “defender un derecho fundamental. En un contexto de sobreabundancia informativa, algoritmos que amplifican el ruido y actores que difunden contenidos sin someterse a criterios editoriales ni responsabilidades profesionales, el periodismo profesional se convierte en la infraestructura imprescindible de una democracia informada. La AMI recuerda hoy que la información veraz no es un producto más: es un bien público que exige garantías legales, transparencia en la propiedad de los medios y modelos de negocio que aseguren su supervivencia”.

La asociación avisa de que existen “riesgos preocupantes” en contra de la libertad de prensa. “Las amenazas son reales y diversas. España ha avanzado recientemente en indicadores de libertad de prensa, alcanzando en 2025 una de sus mejores posiciones en el índice de Reporteros Sin Fronteras, pero persisten riesgos preocupantes: presiones judiciales sobre periodistas, litigios estratégicos que pueden amedrentar la investigación, y factores económicos que debilitan la pluralidad y la calidad informativa”.

La pluralidad y la sostenibilidad de los medios no son cuestiones técnicas, advierte la entidad: “son condiciones de la democracia”. Informes europeos y nacionales “advierten sobre concentración de propiedad, asignación sesgada de fondos públicos y vulnerabilidades en el ecosistema informativo que ponen en riesgo voces locales y alternativas indispensables para la cohesión social”. Como consecuencia de ello, “proteger la pluralidad exige transparencia en la titularidad de los medios, reglas claras sobre publicidad e intervención pública, y políticas que favorezcan modelos de negocio sostenibles, especialmente para el periodismo local”.

“La profesión periodística merece protección y reconocimiento: condiciones laborales que permitan investigar a fondo, garantía efectiva del secreto profesional y mecanismos que protejan a las fuentes. Defender al periodismo profesional es también promover condiciones de trabajo compatibles con el servicio público que la sociedad demanda”, subraya el comunicado.

Esta declaración se enmarca y refuerza la campaña más reciente de la AMI, ‘Tu poder es estar informado. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo’. La campaña recuerda que la responsabilidad de mantener un ecosistema informativo fuerte no es solo de quienes hacen periodismo, “es un compromiso colectivo. Un país mejor informado es la mejor garantía de derechos y de convivencia democrática”. En el marco del Día del Periodista, la AMI reafirma su compromiso de “trabajar con transparencia, rigor y defensa activa de los derechos fundamentales vinculados a la información”. En ese sentido, la asociación invita a todas las instituciones, asociaciones y ciudadanos a “unir esfuerzos para que el periodismo y el derecho a la información, esenciales para la libertad pública, se respeten, protejan y fortalezcan”.