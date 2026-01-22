Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

Un final feliz en medio de la tragedia. Boro, el perro de Ana, que viajaba junto a su dueña y la hermana de esta en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves en buen estado y ya se encuentra con su familia.

El animal ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales del Infoca después de que este miércoles rescatistas de Pacma pudieran acceder por primera vez a la zona escoltados por la Guardia Civil para intentar localizar a este perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua.

Boro fue avistado por la tarde, pero el animal escapó sin que pudiera ser localizado de nuevo hasta esta mañana cuando, ahora sí, ha podido ser atrapado y retornado a su familia.

Una ola de solidaridad

Boro viajaba en el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid, accidentado el domingo 18 de enero, con su dueña, Ana, y la hermana de ésta, embarazada de cinco meses. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.

Ana, la dueña de Boro, junto a su mascota. / CÓRDOBA

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

El llamamiento de Ana ha tenido como respuesta una ola de solidaridad de miles de personas que se han interesado por el estado del can, aunque también ha sido objeto de bulos mal intencionados que han contribuido a avivar el dolor y la angustia de la familia en estas últimas cuatro jornadas.