Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos

Los fallecidos en la tragedia de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos. La cifra de 45 fallecidos se corresponde con la de denuncias de desaparecidos presentadas por los familiares, con lo que esta cifra de muertes podría ser ya la definitiva. Ambos cadáveres han aparecido debajo del tren Alvia.

El dispositivo de emergencia continúa desplegado en la zona del siniestro, donde trabajan de forma ininterrumpida bomberos, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de Protección Civil y equipos especializados en rescate.

Identificados 43 cadáveres y entregados 39 cuerpos a sus famlias

El incremento de fallecidos se ha conocido poco después de que el Centro de Integración de Datos (CID) ofreciese los últimos datos en torno a fallecidos, identificados y autopsias. En ese sentido, el CID ha informado de que el servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación del último cuerpo que permanecía sin identificar (de los encontrados hasta ese momento), con lo que ya ha identificado a 43 personas. Las denuncias por desaparición ascendían a 45, por lo que quedarían dos cuerpos todavía por identificar, que se corresponderían con los que han sido encontrados a primera hora de esta tarde.

Un total de 42 de las 43 las víctimas fallecidas identificadas por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 23 de ellas. Asimismo, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN.

Desde el domingo y hasta hoy jueves a las 14.00 horas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz , habiendo realizado en este sentido el mismo número de levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente.

45 denuncias de desaparecidos interpuestas por los familiares de las víctimas

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el momento del levantamiento 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos. Hasta el momento, se han entregado 39 cuerpos a las familias, mientras que, en los cuatro casos restantes, el Tribunal de Instancia de Montoro está finalizando los trámites.