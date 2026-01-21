Tragedia en Córdoba
Avistan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero no consiguen capturarle
Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña
efe
Un guarda de campo ha avistado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
- Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
- Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido
- Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina